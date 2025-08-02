Μετά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ με άλμα 5.92μ. στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Ο Fly Manolo «πέταξε» στα 6,08μ, καταγράφοντας παράλληλα την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών και προσγειώθηκε πανευτυχής, πανηγυρίζοντας έξαλλα μαζί με τους χιλιάδες θεατές.

Ο Καραλής μπήκε στον αγώνα στο 5.65 και τα πέρασε με την πρώτη. Στα 5.92 χρειάστηκε τρεις προσπάθειες, αλλά στο 6.08 μόνο δύο, αν και η πρώτη δεν ήταν καλή. Στη δεύτερη όμως, έγραψε ιστορία!

Δείτε φωτογραφίες από το ιστορικό του άλμα

Ο «Μανόλο» ξεπέρασε το δικό του προηγούμενο ρεκόρ (6,05μ.), που είχε σημειώσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κίνα τον περασμένο Μάρτιο.

Με αυτό το άλμα, έγινε ο τέταρτος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος που περνά το «φράγμα» των 6,08μ., μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ με παγκόσμιους θρύλους (Αρμάντ Ντουπλάντις 6μ.28, Ρενό Λαβιλενί 6μ.16, Σεργκέι Μπούμπκα 6μ.15).

«Όταν ήμουν μικρός, ούτε στα μεγαλύτερά μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι 4ος όλων των εποχών. Έχω βάλει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Ξεχνώ κάποιες φορές το όνειρό μου. Έχω βάλει τον πήχη πάνω από τα 6.10 με 6.11μ. Είναι σημαντικό να είμαι προσγειωμένος, να ζω την κάθε στιγμή και να έχω τους ανθρώπους δίπλα μου. Αναμένω για τη συνέχεια» δήλωσε ο πάντα σεμνός Fly Manolo στην ΕΡΤ για το αποψινό κατόρθωμά του.

Εξαιρετικό αγώνα έκανε και ο Γιάννης Ρίζος (ΑΣ Άρης) με 5.65 και πολύ καλές προσπάθειες στα 5.72. Λογικά θα βρίσκεται κι αυτός στην αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο. Τα 5.35 πέρασαν ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΑΣ Ολυμπιακή Δομή 2004) και ο Αντώνης Σάντας (ΑΟ Φιλοθέης), τρίτος και τέταρτος αντίστοιχα.

