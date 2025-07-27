Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ με άλμα 5.92μ. στο Βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ψάχνει μάλιστα και ένα ιστορικό ρεκόρ με άλμα πάνω από τα 6 μέτρα.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον τελικό από τα 5.65μ. τα οποία πέρασε πολύ εύκολα.

Στον αγώνα είχαν μείνει μόνο ο ίδιος και ο Ρίζος, με τον τελευταίο να μην καταφέρνει να περάσει τα 5.72μ.

Αντίθετα, ο Καραλής αποφάσισε να μην κάνει προσπάθεια στα 5.72μ και ανέβασε τον πήχη στα 5.92μ. Εκεί όπου μπορεί με την πρώτη και τη δεύτερη να έριξε τον πήχη, όμως, η τρίτη προσπάθεια ήταν επιτυχημένη.

Ο Μανόλο γνώρισε την αποθέωση και συνέχισε τον αγώνα του για τα 6.11μ. ψάχνοντας το νέο ρεκόρ.

Τελικά, δεν τα κατάφερε στις δύο πρώτες προσπάθειές του, στην τρίτη έφτασε μια ανάσα από το ιστορικό ρεκόρ, καθώς πέρασε πολύ πάνω από τον πήχη και τελικά τον έριξε με το γόνατο και στην τέταρτη με μια ακόμη συγκινητική προσπάθεια, απλά... άγγιξε τον πήχη και τον έριξε χάνοντας την ευκαιρία να συνοδεύσει το χρυσό μετάλλιο με ένα νέο ιστορικό ρεκόρ.

Πηγή: skai.gr

