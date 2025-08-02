Τσακίρης: «Παλεύει να τελειώσει άμεσα το θέμα του φορ η ΑΕΚ - Περίπλοκο του Μόρο»

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αναφορικά με την ενίσχυση, την επικείμενη αποχώρηση του Έρικ Λαμέλα, αλλά και το επικείμενο ευρωπαϊκό ματς με τον Άρη Λεμεσού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού αναφέρθηκε αρχικά στο θέμα του σέντερ φορ, τονίζοντας ότι μετά τις φήμες για Γιόβιτς, που κλείνει στην Οβιέδο, το πλάνο δεν αλλάζει και ο Σίριλ Ντέσερς παραμένει ο πρώτος στόχος. Επιπροσθέτως τόνισε ότι παρότι η δουλειά του Χαβιέρ Ριμπάλτα στις μεταγραφές ως τώρα ήταν στοχευμένες και καλοδουλεμένες, στο θέμα του σέντερ φορ δεν υπάρχει δικαιολογία και αυτό στοίχισε από πέρυσι.

Για το χαφ, η κατάσταση είναι διαφορετική, αφού μετά και την απόκτηση του Ραζβάν Μαρίν, η Ένωση έχει χρόνο για να βρει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή για τη μεσαία της γραμμή, με τον Μόρο της Μπολόνια να συνεχίζει μεν να απασχολεί, αλλά η περίπτωση του παραμένει περίπλοκη.



