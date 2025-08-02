Μπούτα – Ζαρουρί: Τα who is who και τι προσφέρουν στον Παναθηναϊκό (vid)

Βράδυ… αφίξεων είναι το αποψινό για τον Παναθηναϊκό, καθώς αναμένονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Αουρέλιο Μπουτά αναμένεται απόψε, όπως και ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος θα φτάσει στην Αθήνα τα μεσάνυχτα. Ο Μπουτά, έρχεται στον Παναθηναϊκό έτσι ώστε να καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο 28χρονος αμυντικός έλαβε άδεια από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και δεν ακολούθησε την αποστολή στην προετοιμασία. O δε Μαροκινός άσσος φτάνει στο “τριφύλλι” για να καλύψει την αριστερή πλευρά της επίθεσης. Αλλά δεν μένει μόνο εκεί. Και οι δυο παίκτες μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία στα χέρια του Ρουί Βιτόρια.

Τόσο ο Αουρέλιο Μπουτά, όσο και ο Ανάς Ζαρουρί αναμένεται να προλάβουν να δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ το πλαίσιο του Γ’ προκριματικού γύρου του Europa League.

