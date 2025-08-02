Έφτασε πρόταση 5 εκατ. ευρώ για τον Μαξίμοβιτς στον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να τρέχει τον σχεδιασμό του και παράλληλα να προετοιμάζεται για το πρώτο κρίσιμο ματς με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ (7/8) στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Απόψε (2/8) άλλωστε είναι και μέρα αφίξεων για το «τριφύλλι», καθώς Αουρέλιο Μπουτά και Ανάς Ζαρουρί, θα έρθουν στη χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή τους και να ενσωματωθούν στην ομάδα του Ρουί Βιτόρια.

Παρόλα αυτά σημαντική είδηση έχει προκύψει από το εξωτερικό και αφορά τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Ο Σέρβος μπορεί να βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο στόχαστρο της Οβιέδο, σύμφωνα με Ισπανούς, ωστόσο η πρόταση «έσκασε» από αλλού!

Συγκεκριμένα στα γραφεία της ΠΑΕ έχει φθάσει πρόταση ύψους πέντε εκατ. ευρώ για τον διεθνή Σέρβο χαφ και περιμένουν να ολοκληρωθεί και ο κύκλος των αναμετρήσεων με τη Σαχτάρ προκειμένου να αποφασίσουν, με τον σύλλογο πάντως να μην «καίγεται» να παραχωρήσει τον παίκτη.

