Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή στο ΟΑΚΑ για τον Τζορτζ Μπάλντοκ

Τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Πέμπτη σε ηλικία 31 ετών, τίμησε ο κόσμος του Παναθηναϊκού.



Στο ανανεωμένο και κατάμεστο ΟΑΚΑ και πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του δεξιού μπακ.



Ασφαλώς, το χειροκρότημα ήταν ιδιαίτερα ζεστό μετά την τέλεσή του…

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.