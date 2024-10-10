Λογαριασμός
Ενός λεπτού σιγή στο ΟΑΚΑ για τον Τζορτζ Μπάλντοκ - Βίντεο

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού τίμησε στο ΟΑΚΑ τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου

Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή στο ΟΑΚΑ για τον Τζορτζ Μπάλντοκ

Τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Πέμπτη σε ηλικία 31 ετών, τίμησε ο κόσμος του Παναθηναϊκού.

Στο ανανεωμένο και κατάμεστο ΟΑΚΑ και πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του δεξιού μπακ.

Ασφαλώς, το χειροκρότημα ήταν ιδιαίτερα ζεστό μετά την τέλεσή του…

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Τζορτζ Μπάλντοκ Παναθηναϊκός Μπάγερν Μονάχου
