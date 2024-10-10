Λογαριασμός
Προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας στην Αγγλία η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την είδηση του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ- Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ θα ταξιδέψει στην Αγγλία για την κηδεία 

Τζορτζ Μπάλντοκ: Προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας στην Αγγλία η κηδεία του

Προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλία η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος «έφυγε» τόσο άδικα απ’ τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης (9/10), συγκλονίζοντας την οικογένεια του Παναθηναϊκού κι όλο το ελληνικό κι ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα έχουν επικοινωνία μέσα στις επόμενες ημέρες με την οικογένεια του αδικοχαμένου άσου, ενώ στην Αγγλία θα ταξιδέψει αντιπροσωπεία της διοίκησης και των ποδοσφαιριστών για το ύστατο «αντίο» στον Μπάλντοκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

