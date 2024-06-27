Ελλάδα-Μπαχάμες: Τελευταίο τεστ για την Εθνική με Γιάννη και... άρωμα NBA

Το τελευταίο της (και πιο δυνατό) φιλικό προετοιμασίας πριν το Προολυμπιακό τουρνουά δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τις Μπαχάμες (27/06, 20:00, ΕΡΤ2, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), στην αναμέτρηση που θα ρίξει την «αυλαία» του τουρνουά Ακρόπολις.

Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από δύο δυνατά φιλικά κόντρα σε Πολωνία και Μαυροβούνιο, έχοντας επικρατήσει σε αμφότερα, στο δεύτερο ειδικά με εμφατικό τρόπο (86-57). Πλέον, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει τις Μπαχάμες, έχοντας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή της.

Ο «Greek Freak» προπονήθηκε κανονικά την Τετάρτη (26/06) και δήλωσε «παρών» για το τελευταίο ματς προετοιμασίας, θέλοντας να βρει καλό αγωνιστικό ρυθμό ώστε να είναι έτοιμος να βοηθήσει την Εθνική στην προσπάθειά της για ένα εισιτήριο στο Παρίσι.

Από την άλλη πλευρά, οι Μπαχάμες εξασφάλισαν τη συμμετοχή στο Προολυμπιακό Τουρνουά μέσω προκριματικού τουρνουά που έγινε το 2023 στην Αργεντινή νικώντας την οικοδέσποινα ομάδα. Έτσι θα λάβουν μέρος στο Προολυμπιακό Τουρνουά της Βαλένθια (2-7 Ιουλίου) αντιμετωπίζοντας στην πρώτη φάση τη Φινλανδία και την Πολωνία.

Μπορεί να μην... γεμίζει το μάτι, ωστόσο η ομάδα της Καραϊβικής διαθέτει τρεις πολύ υψηλού επιπέδου NBAers. Συγκεκριμένα, τον ΝτιΆντρε Έιτον, σέντερ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και πρώην νούμερο 1 στο Draft, τον Μπάντι Χιλντ, έναν από τους καλύτερους σουτέρ στο NBA, και τον Έρικ Γκόρντον, έναν έμπειρο βετεράνο με παρουσία σε σπουδαίες ομάδες.

Το ρόστερ: ΝτιΆντρε Έιτον (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς), Ντόμινικ Μπριτζγουότερ (Αβινιόν), Φράνκο Μίλερ (Florida Gulf Coast University), Έι Τζέι Στορ (Kansas Jayhawks), Ραντσάντ Ντέιβις (Σαλάν), Τράβις Μάνινγκς (Ορτέζ), Μπάντι Χιλντ (Φιλαδέλφεια 76ερς), Βι Τζέι Έτζκομπ (Baylor Bears), Ντόνι Φρίμαν (Syracuse Orange), Έρικ Γκόρντον (Φίνιξ Σανς), Λούροουλς Νερν (Bowling Green), Κέντουαν Σμιθ (Λούλεα), Ντέιτον Άλμπουρι (Queens University Royals), Σάμι Χάντερ (University of Akron), Τζαρόν Μπάροους (Αντρεζιέ), Ντέιβιντ Νέσμπιτ (Μπόκα Τζούνιορς).

Προπονητής: Κρις Ντεμάρκο

Το πρόγραμμα του τουρνουά:

Τρίτη 25/6

Ελλάδα-Μαυροβούνιο 86-57

Τετάρτη 26/6

Μαυροβούνιο-Μπαχάμες 93-80

Πέμπτη 27/6

20.00 Μπαχάμες-Ελλάδα

