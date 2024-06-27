Ο Ρισασέ στο νούμερο 1 του NBA Draft - Ψηλά στη λίστα πέντε ευρωπαίοι

Ο Ζακαρί Ρισασέ στο νούμερο 1 του Draft του NBA.

Οι Ατλάντα Χοκς επέλεξαν στον πρώτο γύρο της διαδικασίας τον γιο του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Στεφάν, ο οποίος φέτος έλαμψε με τη φανέλα της Μπουργκ.

Στο Eurocup ο 19χρονος περιφεριακός μέτρησε 11,3 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 0,4 τάπες σε 23 αγώνες. Ο Ρισασέ διαδέχεται τον συμπατριώτη του, Βίκτορ Γουεμπανιάμα ως πρώτο πικ.

Στο νούμερο 2 ο Άλεξ Σαρ από τους Γουίζαρντς ο μέχρι πρότινος παίκτης των Περθ Γουάιλντκατς, ενώ στο 3 ο γκαρντ Σέπαρντ από τους Ρόκετς από το Κεντάκι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 12 πρώτες θέσεις της λίστας είναι πέντε ευρωπαίοι με τη Γαλλία να έχει την τιμητική της. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Ρισασέ (νο. 1, Γαλλία), Σαρ (νο.2, Γαλλία), Σολέ (νο.6 Γαλλία), Μπουζέλις (νο.11, Λιθουανία) και Τόπιτς (νο. 12, Σερβία).

Θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος του Draft τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/6).

Αναλυτικά η λίστα:

1. Ατλάντα Χοκς - Ζακαρί Ρισασέ (φόργουορντ: 19, 2μ.06, Μπουργκ)

2. Γουάσινγκτον Γουίζαρντς - Άλεξ Σαρ (σέντερ: 19, 2μ.13, Περθ Γουάιλντκατς)

3. Χιούστον Ρόκετς - Ριντ Σέπαρντ (γκαρντ: 20, 1μ.83, Κεντάκι)

4. Σαν Αντόνιο Σπερς - Στεφόν Κασλ (γκαρντ: 19, 1μ.98, Κονέκτικατ)

5. Ντιτρόιτ Πίστονς - Ρον Χόλαντ (φόργουορντ: 18, 2μ.03, G-League Ignite)

6. Σάρλοτ Χόρνετς - Τιτζάν Σαλάουν (φόργουορντ: 18, 2μ.08, Σολέ)

7. Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Ντόνοβαν Κλίνγκαν (σέντερ: 20, 2μ.18, Κονέκτικατ)

8. Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ρομπ Ντίλινχαμ (γκαρντ: 19, 1μ.85, Κεντάκι)

9. Μέμφις Γκρίζλις - Ζακ Έντι (σέντερ: 22, 2μ.24, Περντιού)

10. Γιούτα Τζαζ - Κόντι Γουίλιαμς (φόργουορντ: 19, 2μ.03, Κολοράντο)

11. Σικάγο Μπουλς - Μάτας Μπουζέλις (φόργουορντ: 19, 2μ.03, G-League Ignite)

12. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Νίκολα Τόπιτς (γκαρντ: 18, 1μ.98, Ερυθρός Αστέρας)

13. Σακραμέντο Κινγκς - Ντέβιν Κάρτερ (γκαρντ: 22, 1μ.91, Πρόβιντενς)

14. Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Κάρλτον Κάρινγκτον (γκαρντ: 18, 1μ.96, Πίτσμπεργκ)

15. Μαϊάμι Χιτ - ΚελΈλ Γουέρ (σέντερ: 20, 2μ.13, Ιντιάνα)

16. Φιλαντέλφια Σέβεντι Σίξερς - Τζάρεντ ΜακΚέιν (γκαρντ: 20, 1μ.91, Ντιουκ)

17. Λος Άντζελες Λέικερς - Ντάλτον Κνεκτ (γκαρντ/φόργουορντ: 23, 1μ.96, Τενεσί)

18. Ορλάντο Μάτζικ - Τρίσταν Ντα Σίλβα (φόργουορντ: 23, 2μ.06, Κολοράντο)

19. Τορόντο Ράπτορς - ΤζαΚόμπι Γουόκερ (γκαρντ: 19, 1μ.96, Μπέιλορ)

20. Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τζέιλον Τάισον (γκαρντ/φόργουορντ: 21, 2μ.01, Καλιφόρνια)

21. Νιου Ορλίανς Πέλικανς - Ιβ Μισί (σέντερ: 20, 2μ.13, Μπέιλορ)

22. Ντένβερ Νάγκετς - Νταρόν Χολμς (φόργουορντ: 21, 2μ.08, Ντέιτον)

23. Μιλγουόκι Μπακς - Έι Τζέι Τζόνσον (γκαρντ: 19, 1μ.96, Ιλαγουάρα Χοκς)

24. Γουάσινγκτον Γουίζαρντς - ΚισόνΤζορτζ (γκαρντ: 20, 2μ.01, Μαϊάμι)

25. Νιου Γιορκ Νικς - Πακόμ Νταντιέ (φόργουορντ: 18, 2μ.03, Ουλμ)

26. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ντίλον Τζόουνς (γκαρντ/φόργουορντ: 22, 1μ.98, Γουέμπερ Στέιτ)

27. Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Τέρενς Σάνον (γκαρντ/φόργουορντ: 23, 1.98, Ιλινόι)

28. Φοίνιξ Σανς - Ράιαν Νταν (φόργουορντ: 21, 2μ.03, Βιρτζίνια)

29. Γιούτα Τζαζ - Αϊζέια Κολίερ (γκαρντ: 19, 1μ.96, Σάουθ Καρολάινα)

30. Μπόστον Σέλτικς - Μπέιλορ Σάιερμαν (γκαρντ/φόργουορντ: 23, 2μ.01, Κρέιτον)

The complete draft board for the 1st round of the 2024 #NBADraft presented by State Farm!



Which pick is your favorite? 🤔



2nd Round: Thursday, 4pm/et, ESPN pic.twitter.com/L94k3V6Zg4 — NBA (@NBA) June 27, 2024

