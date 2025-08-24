Πολύ δυνατό τεστ-πρόβα τζενελάρε πριν από το Ευρωμπάσκετ για την Εθνική!

Στην τελευταία φιλική της αναμέτρηση πριν ταξιδέψει για την Κύπρο και τη Λεμεσό, η «γαλανόλευκη» κοντράρεται (20:00, ΕΡΤ News, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ (πλέον Telekom Center)!

Η Εθνική μας ξεκίνησε την προετοιμασία της με άνετη νίκη 74-60 επί του Βελγίου, ενώ ακολούθησαν οι ήττες από Σερβία (66-76) και Ισραήλ (58-75) στην Κύπρο. Έπειτα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιβλήθηκε με 69-61 του Μαυροβουνίου στη Θεσσαλονίκη, πριν ακολουθήσουν οι νίκες με 104-86 επί της Λετονίας και με 76-74 επί της Ιταλίας, για το τουρνουά Ακρόπολις.

Με 13 παίκτες πλέον διαθέσιμους, με τους Νετζήπογλου, Χουγκάζ και Μπαζίνα να είναι οι τρεις τελευταίοι που «κόπηκαν», η Εθνική μας θα μετρήσει τις δυνάμεις της κόντρα σε μία ομάδα, η οποία παρά τις πολλές απουσίες της, παραμένει μία από τις ποιοτικότερες ομάδες του φετινού Ευρωμπάσκετ και αναμφίβολα αποτελεί μία εκ των διεκδικητών μεταλλίου. Μετά το τέλος της αποψινής αναμέτρησης, θα γνωρίζουμε και την τελική δωδεκάδα με την οποία θα ταξιδέψει η Εθνική μας στην Κύπρο. Στην αποψινή αναμέτρηση αναμένεται να αγωνιστούν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου, οι οποίοι έμειναν εκτός με την Ιταλία, όπως επίσης και ο Σαμοντούροφ, ο τραυματισμός του οποίου δεν ήταν σοβαρός.

Όσον αφορά τη Γαλλία, με τον Φρεντερίκ Φοτού πλέον στην τεχνική της ηγεσία, έχει να διαχειριστεί τις πολλές και σημαντικές απουσίες που έχει, κυρίως στη θέση «5». Γκομπέρ, Γουενμπανιάμα, Λεσόρ και Πουαριέ, όλοι τους δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την εθνική τους ομάδα στο φετινό Ευρωμπάσκετ, όπως επίσης οι Φουρνιέ, Μπατούμ και Ντε Κολό. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να διαθέτει μπόλικη ποιότητα στο ρόστερ της.

Θυμίζουμε ότι βρίσκεται στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, μαζί με την οικοδέσποινα Πολωνία και τις Σλοβενία, Ισλανδία, Βέλγιο και Ισλανδία. Στα φιλικά που έχει δώσει ως τώρα για την προετοιμασία της, μετρά μόνο νίκες κόντρα σε Μαυροβούνιο (81-75), Μεγάλη Βρετανία (74-67) και Ισπανία (75-67 και 78-73).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.