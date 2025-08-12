ΑΕΚ: Δύσκολα Ντέσερς και Μόρο, κοιτάζει αλλού για φορ και χαφ

Η κρίσιμη για το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ ρεβάνς της Πέμπτης απέναντι στον Άρη Λεμεσού δεν σημαίνει ότι τα μεταγραφικά έχουν «παγώσει». Όσο ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του έχουν εστιάσει στο στόχο της πρόκρισης στα playoffs του Conference League, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα «τρέχει» τα θέματα ενίσχυσης της ομάδας.



Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η απόκτηση χαφ και κατόπιν σέντερ φορ (και πιθανότατα δεξιού μπακ) για την «Ένωση», που ιδανικά θα ήθελε εφόσον προκριθεί την Πέμπτη να έχει τον μέσο που θα επιλεγεί άμεσα διαθέσιμο για τα playoffs. Η περίπτωση του Νίκολα Μόρο έχει χάσει έδαφος, λόγω και της αδιαλλαξίας της Μπολόνια, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν στραφεί σε άλλες επιλογές. Μάλιστα ο Ριμπάλτα φέρεται να δουλεύει μία πολύ καλή λύση, που καλύπτει τα «θέλω» του Νίκολιτς για τη θέση στη βάση του ρόμβου.

Όσον αφορά στον φορ, μετά την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς δεν υπάρχει ανάλογη βιασύνη για άμεση ενίσχυση, ωστόσο δεδομένα θα υπάρξει και εκεί προσθήκη ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Ακόμη περισσότερο, δε, εφόσον αποχωρήσει κάποιος εκ των Μαρσιάλ ή Πιερό. Ο Σίριλ Ντέσερς παραμένει στο κάδρο, ωστόσο εξετάζονται και άλλες επιλογές, καθώς η Ρέιντζερς δεν δείχνει διάθεση να ρίξει την τιμή-τουλάχιστον για την ώρα-στα επίπεδα που θέλει η ΑΕΚ, ενώ οι Σκωτσέζοι υπολογίζουν και χρησιμοποιούν κανονικά τον Νιγηριανό επιθετικό.