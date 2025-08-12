Λογαριασμός
Αλλαγή ρότας για στόπερ στον Ολυμπιακό

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού φέρονται να έχουν αλλάξει τακτική όσον αφορά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού - Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση για εξτρέμ

Ολυμπιακός: Αλλαγή ρότας για στόπερ

Με τα δύο επερχόμενα φιλικά στην Ιταλία να αποτελούν τα τελευταία για τον Ολυμπιακό πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας για τη νέα σεζόν, οι νταμπλούχοι τρέχουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν λοκάρει τον τελευταίο καιρό τον Γκουστάβο Μάντσα, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή, φαίνεται πως υπάρχει αλλαγή ρότας όσον αφορά στο προφίλ του παίκτη που θα αποκτηθεί.



Το σενάριο να αποκτηθεί ένας στόπερ με μεγαλύτερη εμπειρία δείχνει να κερδίζει πόντους, με τους Πειραιώτες να έχουν στο μυαλό τους μία περίπτωση ανάλογη του Νταβίντ Κάρμο.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση για εξτρέμ, με τονς Κέβιν Ζενόν να παραμένει στο κάδρο αλλά την υπόθεση να παραμένει περίπλοκη, καθώς εμπλέκονται και οι Ουνιόν Σάντα Φε και Μπόκα Τζούνιορς.
