Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Τζενάρο Γκατούζο!



Ο Ιταλός τεχνικός ανακοινώθηκε από τη Χάιντουκ Σπλιτ, υπογράφοντας συμβόλαιο για τα επόμενα δυο χρόνια.



Η κροατική ομάδα, είναι ο ένατος σταθμός της προπονητικής του καριέρας, αφού στο παρελθόν, πέραν του ΟΦΗ, έχει καθίσει στον πάγκο της Σιόν, της Παλέρμο, της Πίζα, της Μίλαν, της Νάπολι, της Βαλένθια και τη Μαρσέιγ.

