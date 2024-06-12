Εμπαπέ: «Θέλω να γίνω ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»

Ο Κιλιάν Eμπαπέ βρίσκεται από σήμερα (12/6) στη Γερμανία με την εθνική Γαλλίας.



Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Sport Bild», ο νέος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε ποιοι είναι οι στόχοι του στο Euro 2024, το οποίο ξεκινά την Παρασκευή (14/6) με τον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ Γερμανίας και Σκωτίας στην «Allianz-Arena» στο Μόναχο, αλλά και τις άλλες του φιλοδοξίες:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είναι το πρώτο μου "κανονικό" Euro, το 2021 έγινε σε πολλές χώρες, οπότε δεν ήταν το ίδιο, ήταν περίεργο. Τώρα θέλω να αφήσω το στίγμα μου σε αυτό», είπε αναλυτικά οΣτο τελευταίο Euro 2020 που έγινε το 2021 λόγω της πανδημίας Covid-19, η Γαλλία, η οποία εκείνη την εποχή ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, αποκλείστηκε μετά την ήττα στη φάση των «16» στα πέναλτι από την Ελβετία (4-5 μετά από 3-3 ).«Είμαστε πολύ πεινασμένοι, αλλά το αντιμετωπίζουμε επίσης με ταπεινότητα», πρόσθεσε, ενώ ερωτηθείς για την ήττα των «Μπλε» τον Μάρτιο από τη Γερμανία (0-2), ο αρχηγός της Γαλλίας τόνισε: «Τα φιλικά δεν μετράνε, αλλά ξέρουμε ότι η Γερμανία έχει μεγάλη ομάδα, πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά».Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναγνώρισε στην ίδια συνέντευξη ότι «η Χρυσή Μπάλα συνεχίζει να είναι ο στόχος μου, από την παιδική μου ηλικία θέλω να γίνω ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, θέλω να συνεχίσω να προοδεύω αλλά χωρίς να χάνω ποτέ την ευχαρίστηση να παίζω».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.