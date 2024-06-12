Λογαριασμός
Εμπαπέ: «Θέλω να γίνω ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ μίλησε για τις προσδοκίες του από το Εuro 2024 και εξέφρασε τη φιλοδοξία του να γίνει ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο

Kylian Mbappe

Ο Κιλιάν Eμπαπέ βρίσκεται από σήμερα (12/6) στη Γερμανία με την εθνική Γαλλίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Sport Bild», ο νέος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε ποιοι είναι οι στόχοι του στο Euro 2024, το οποίο ξεκινά την Παρασκευή (14/6) με τον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ Γερμανίας και Σκωτίας στην «Allianz-Arena» στο Μόναχο, αλλά και τις άλλες του φιλοδοξίες:



«Είναι το πρώτο μου "κανονικό" Euro, το 2021 έγινε σε πολλές χώρες, οπότε δεν ήταν το ίδιο, ήταν περίεργο. Τώρα θέλω να αφήσω το στίγμα μου σε αυτό», είπε αναλυτικά ο Εμπαπέ.

Στο τελευταίο Euro 2020 που έγινε το 2021 λόγω της πανδημίας Covid-19, η Γαλλία, η οποία εκείνη την εποχή ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, αποκλείστηκε μετά την ήττα στη φάση των «16» στα πέναλτι από την Ελβετία (4-5 μετά από 3-3 ).

«Είμαστε πολύ πεινασμένοι, αλλά το αντιμετωπίζουμε επίσης με ταπεινότητα», πρόσθεσε, ενώ ερωτηθείς για την ήττα των «Μπλε» τον Μάρτιο από τη Γερμανία (0-2), ο αρχηγός της Γαλλίας τόνισε: «Τα φιλικά δεν μετράνε, αλλά ξέρουμε ότι η Γερμανία έχει μεγάλη ομάδα, πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά».

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναγνώρισε στην ίδια συνέντευξη ότι «η Χρυσή Μπάλα συνεχίζει να είναι ο στόχος μου, από την παιδική μου ηλικία θέλω να γίνω ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, θέλω να συνεχίσω να προοδεύω αλλά χωρίς να χάνω ποτέ την ευχαρίστηση να παίζω».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

