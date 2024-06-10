Το «παρών» στον μεγάλο τελικό της Τετάρτης (12/6) στο άλμα επί κοντώ θα δώσει ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον Έλληνα πρωταθλητή με άλμα στα 5,60 μέτρα να παίρνει το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού, εκεί όπου θα διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης!



Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τον ημιτελικό, ο «Μανόλο» αποκάλυψε πως ήταν ένας δύσκολος αγώνας λόγω του αέρα και της βροχής και πως γύρισε λίγο το πόδι του, χωρίς ωστόσο να εμπνέει κάποια ανησυχία ο μικροτραυματισμός αυτός.



Μάλιστα, λίγο πριν το κλείσιμο της συνέντευξης και ερωτηθείς για το τι να περιμένουμε από εκείνον στον τελικό, τόνισε πως θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του, ενώ, προέτρεψε τη μητέρα του να τον... ξεματιάσει!



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή:



Για τον αγώνα: «Ήταν από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχω παίξει φέτος. Είχε πάρα πολύ αέρα, είχε και βροχή. Στο πρώτο άλμα ο αέρας... πήρε το κοντάρι και δεν μπόρεσα να το βάλω στη βαλβίδα με αποτέλεσμα να φύγω πίσω. Γύρισα λίγο το πόδι μου, αλλά έχουμε μέχρι την Τετάρτη να επανέλθω. Όποτε αγωνίζομαι με την Εθνική δεν αισθάνομαι πόνο, δεν αισθάνομαι άγχος. Ελπίζω την Τετάρτη να έχουμε καλύτερες συνθήκες και να δείτε όμορφα πράγματα».



Για τη θέση που θα ήθελε να κατακτήσει στον τελικό της Τετάρτης: «Είμαστε όλοι καλά. Θέλω να κυνηγήσω ένα ατομικό ρεκόρ, ένα πανελλήνιο ρεκόρ, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Α και ένα μήνυμα. Μάνα ρίξε ένα ξεμάτιασμα!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.