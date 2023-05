Έκλαψε κατά την παραλαβή του βραβείου του MVP ο Εμπίιντ - Βίντεο

Πριν από το παιχνίδι Σίξερς-Σέλτικς πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παράδοση του βραβείου MVP στον Τζόελ Εμπίντ.

Ο Καμερουνέζος σέντερ συγκινήθηκε ιδιαίτερα, με τον γιο του να «εισβάλει» στο παρκέ και να πηγαίνει στο παρκέ.

Ο διεθνής άσος ευχαρίστησε την διοίκηση της ομάδας για τη στήριξη στο πρόσωπό του, την εποχή που εκείνος πέρασε δύσκολες φάσεις, και κάποια στιγμή δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα.

Joel Embiid breaks down as his son joins him during his MVP presentation 🥹 pic.twitter.com/ye3d7JlCPT