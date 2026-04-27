Νέες εξελίξεις είχαμε στο θέμα του Βοτανικού, καθώς όσο περνά ο καιρός όλο και ομορφότερο μοιάζει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.Έτσι σε νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας,που είναι διάρκειας 8 λεπτών μάλιστα,φαίνεται πως έκλεισε και το Νότιο πέταλο. Σίγουρα ακόμα μια σημαντική εξέλιξη για το γήπεδο μέσα στις πολλές που γνωστοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Τι δήλωσε ο Χάρης Δούκας

«Ένα καθοριστικό βήμα για τη μεταμόρφωση του Ελαιώνα ολοκληρώθηκε, καθώς ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη διαδικασία απαλλοτρίωσης έκτασης 85.670,54 τ.μ., ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πάρκου και σύγχρονων υποδομών σε μια περιοχή που για δεκαετίες παρέμενε πολεοδομικά και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη» ανέφερε η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα να επισημαίνει απ’ την πλευρά του, πως επόμενος στόχος είναι η εκτέλεση των έργων σε πολύ γρήγορους χρόνους:

«Σε χρόνο-ρεκόρ, σε λιγότερο από 21 μήνες προχωρήσαμε στην απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική απαλλοτρίωση που έχει γίνει στη χώρα μας. Κάνουμε πράξη μια δέσμευση που για χρόνια έμενε στα χαρτιά.

Ο νέος μεγάλος στόχος μας είναι η ταχύτατη προώθηση των έργων στις εκτάσεις που πήραμε. Πάμε να πετύχουμε ένα ακόμη ρεκόρ, ένα ρεκόρ ταχύτητας και ποιότητας στην εκτέλεση των έργων. Έτσι ώστε, μέσα στον επόμενο χρόνο από σήμερα, οι Αθηναίοι να απολαμβάνουν πραγματική ποιότητα ζωής στον νέο Ελαιώνα, μαζί με την ωραιότερη θέα στην Ακρόπολη. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, που ξεπέρασαν έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας. Η Αθήνα αλλάζει και αποκτά έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και ευεξίας, δίπλα στο νέο Γήπεδο – στολίδι του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Η ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τη στήριξη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών».

