Εφές: «Δεν τέλειωσε ακόμη - Ούτε βήμα πίσω!»

Με το ηθικό «λαβωμένο», μετά την ήττα στο Game 3 στην Κωνσταντινούπολη, η Αναντολού Εφές προσπαθεί να βάλει στην… πρίζα το κοινό της εν όψει του αποψινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό.



«Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα!», αναφέρεται σε ανάρτηση της τουρκικής ομάδας στα social media. «Μην ξεχνάτε τι αγώνα δώσαμε για να βρεθούμε εδώ. Απόψε, δεν υπάρχει ούτε στιγμή που θα ξαποστάσουμε, δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω... Ο αγώνας θα ξεκινήσει από την αρχή για εμάς με κάθε μπάλα και θα παλέψουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό για κάθε κατοχή. Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε τη σημερινή μέρα σε μια αξέχαστη ανάμνηση;», προσθέτει η Εφές.

🔥 Bu iş daha bitmedi!



🫂 Burada olmak için verdiğimiz mücadeleyi unutma. Bu akşam, bir an olsun dinlenmek yok, geri adım atmak yok... Her topta maç bizim için yeniden başlayacak ve biz her topta aynı coşkuyla mücadele edeceğiz.



👊 Bugünü unutamayacağımız bir anıya… pic.twitter.com/hNXIovZcPu May 2, 2025

