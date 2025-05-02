Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύνθημα για αντεπίθεση με Παναθηναϊκό από την Εφές: «Δεν τέλειωσε ακόμη-Ούτε βήμα πίσω!»

Η Εφές δίνει σύνθημα για… ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό - «Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα!», αναφέρεται σε ανάρτηση της τουρκικής ομάδας στα social

Εφές: «Δεν τέλειωσε ακόμη - Ούτε βήμα πίσω!»

Με το ηθικό «λαβωμένο», μετά την ήττα στο Game 3 στην Κωνσταντινούπολη, η Αναντολού Εφές προσπαθεί να βάλει στην… πρίζα το κοινό της εν όψει του αποψινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

«Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα!», αναφέρεται σε ανάρτηση της τουρκικής ομάδας στα social media. «Μην ξεχνάτε τι αγώνα δώσαμε για να βρεθούμε εδώ. Απόψε, δεν υπάρχει ούτε στιγμή που θα ξαποστάσουμε, δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω... Ο αγώνας θα ξεκινήσει από την αρχή για εμάς με κάθε μπάλα και θα παλέψουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό για κάθε κατοχή. Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε τη σημερινή μέρα σε μια αξέχαστη ανάμνηση;», προσθέτει η Εφές.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark