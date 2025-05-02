Ζήστε τα μεγάλα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Την Κυριακή (04/05) τα βλέμματα στρέφονται σε «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και «Opap Arena». Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 20:00 ακούστε σε παράλληλη σύνδεση τα παιχνίδια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να γιορτάσουν με νίκη την κατάκτηση του τίτλου, ενώ ο «δικέφαλος» του βορρά… καίγεται για βαθμούς και την ίδια ώρα η Ένωση και το «τριφύλλι» δίνουν την δική τους μάχη, με φόντο το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
Η δράση όμως αρχίζει το Σάββατο (03/05) στις 20:00 με τους αγώνες για το γκρουπ 5-8: ΟΦΗ-Άρης και Αστέρας ΑΚΤΟR-Ατρόμητος.
Η Δευτέρα (05/05) ανήκει στα play out, όπου ξεχωρίζουν στις 18:00 οι αναμετρήσεις Πανσερραϊκός- Βόλος και ATHENS KALLITHEA-Παναιτωλικός οι οποίες κρίνουν την παραμονή, ενώ στις 20:00 παίζουν Λαμία-Λεβαδειακός.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, σειρά έχουν σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι γραμμές.
Τα ντέρμπι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΠΑΟΚ, ΑΕΚ- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αλλά και όλα τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος έχουν την υπογραφή του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου. Του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
