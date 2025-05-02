«Το ΝΒΑ Europe θα σεβαστεί την παράδοση και τα πρωταθλήματα» - Ποιες αγορές στοχεύει

Μια λίγκα που θα σέβεται τα εθνικά πρωταθλήματα, την αξιοκρατία και την παράδοση του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα αποτελέσει το ΝΒΑ Europe, όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του ΝΒΑ σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου. Μάλιστα αναφέρθηκε στις αγορές που στοχεύει η νέα λίγκα, χωρίς να κάνει αναφορά στην Ελλάδα.



Αναλυτικά μίλησε για:

-τις επαφές με ομάδες για το ΝΒΑ Europe: «Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συναντηθούμε με όλες τις ομάδες και κάποιους από τους ιδιοκτήτες. Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς. Θα έλεγα ότι το γενικό κλίμα ήταν πολύ θετικό. Επανέλαβα ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί στη συνεργασία με οποιονδήποτε στον χώρο θέλει να γίνει συνεργάτης σε αυτό το πρότζεκτ και να συμβάλει στο πώς θα φέρουμε αυτή την ιδέα στη ζωή. Πιστεύουμε ότι αυτή η λίγκα μπορεί να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα δημιουργηθεί με σεβασμό στις παραδόσεις, το πάθος των φιλάθλων και τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι στην Ευρώπη. Είμαστε απόλυτα ενήμεροι ότι αυτό διαφέρει σαφώς από τον τρόπο που παίζεται εκτός Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες».



-τις πόλεις που στοχεύει το ΝΒΑ Europe: «Μπορώ να πω ότι μας ενδιαφέρουν πολλές πόλεις όπως η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη στην Ισπανία, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ στην Αγγλία, το Παρίσι και η Λυών στη Γαλλία, το Μιλάνο και η Ρώμη στην Ιταλία, το Μόναχο, η Φρανκφούρτη και το Βερολίνο στη Γερμανία. Μας ενδιαφέρουν αυτές οι πόλεις».



-το ενδιαφέρον του ΝΒΑ για την τουρκική αγορά: «Η Φενέρμπαχτσε είναι ένας σπουδαίος σύλλογος. Τους συγχαίρω που προκρίθηκαν στο Final 4. Η Γαλατάσαραϊ είναι επίσης ένας σπουδαίος σύλλογος. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες ομάδες όπως η Αναντολού Εφές και η Μπεσίκτας. Μας ενδιαφέρει πολύ η Τουρκία ως αγορά για το νέο πρότζεκτ της ευρωπαϊκής λίγκας. Μας ενδιαφέρει πολύ και η Κωνσταντινούπολη ως πόλη».



-το δικαίωμα συμμετοχής στη νέα λίγκα: «Ακόμα κι αν η Γαλατάσαραϊ κατακτήσει το τουρκικό πρωτάθλημα, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό κύπελλο. Αυτό δεν συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, η ομάδα που κατακτά το πρωτάθλημα Τουρκίας κερδίζει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο UEFA Champions League. Θέλουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση».



-τον τρόπο ένταξης στη νέα λίγκα: «Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ενταχθούν ενδιαφερόμενες πόλεις και ομάδες στη λίγκα μας. Πρώτον, σύλλογοι που θέλουν να συμμετάσχουν εθελοντικά. Δεύτερον, υπάρχοντες ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που δεν έχουν μπασκετική ομάδα αλλά θέλουν να δημιουργήσουν μία. Τρίτον, εντελώς νέοι σύλλογοι. Θα αξιολογήσουμε όλες αυτές τις επιλογές. Μόλις ξεκινήσαμε την έρευνά μας πάνω σε αυτό το θέμα».



-το «όχι» σε ομάδες εκτός Ευρώπης: «Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το ζήτημα. Θέλουμε η λίγκα μας να είναι ευρωπαϊκή και γεωγραφικά. Γι’ αυτό και ένας σύλλογος από τη Μέση Ανατολή δεν θα συμμετέχει στη λίγκα”



-τη δομή του ΝΒΑ Europe: «Σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε με 16 ομάδες και θέλουμε η μεγάλη πλειοψηφία αυτών να είναι μόνιμες. Θέλουμε επίσης κάποιες από αυτές να προέρχονται από το οικοσύστημα. Αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές κάθε χρόνο και να κερδίζουν το δικαίωμα συμμετοχής στη λίγκα μας. Πιστεύω ότι αυτό προσφέρει μια θεμελιώδη αλλαγή στη σημερινή δομή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα βήμα προς μια ενιαία και πιο ξεκάθαρη πυραμίδα, η οποία θα είναι πολύ διαφανής και εύκολα κατανοητή, αλλά και δίκαιη, θα επιβραβεύει την επιτυχία και θα βασίζεται στην αθλητική αξία».

