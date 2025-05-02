Μόνο όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια μέσω της ΚΑΕ θα έχουν (και) απόψε δικαίωμα εισόδου στο Development Basketball Center στον αποψινό τέταρτο αγώνα απέναντι στην Εφές (20:30).

Σύμφωνα με την ενημέρωση που μας είχε γνωστοποιηθεί από την τουρκική αστυνομία η οποία παραμένει σε ισχύ και σήμερα και με γνώμονα την αποφυγή οποιουδήποτε είδους ταλαιπωρίας εν όψει του αποψινού Game 4 της σειράς των Playoffs της EuroLeague με την Anadolu Efes, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους Έλληνες φιλάθλους που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη πως δικαίωμα εισόδου στο Development Basketball Center θα έχουν ΜΟΝΟ όσοι αγόρασαν το εισιτήριό τους μέσω της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Όπως συνέβη επίσης στο Game 3 της σειράς, έτσι κι απόψε μεμονωμένα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα ισχύσουν κι ως εκ τούτου οι κάτοχοί τους δεν θα έχουν το δικαίωμα εισόδου στις εξέδρες του Development Basketball Center.

