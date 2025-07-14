Λογαριασμός
Τζούρισιτς στο P: «Ιδιοσυγκρασία… το Τσάμπιονς Λιγκ, για εμένα αρχηγός σημαίνει…» (vids)

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς παραχώρησε μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Παγκάκη στην αποστολή του στην Αυστρία. Τι δήλωσε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό

Τζούρισιτς στο P: «Ιδιοσυγκρασία… το Τσάμπιονς Λιγκ, για εμένα αρχηγός σημαίνει…»

Θεωρείται ένα από τα πρώτα…βιολιά του Παναθηναϊκού. Ξεχώρισε με το τριφύλλι στο στήθος, πετυχαίνοντας πέρυσι σε όλες τις διοργανώσεις 11 γκολ και 5 ασίστ. Ενώ έχει μπει φουριόζος στην προετοιμασία και δείχνει να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο Φιλίπ Τζούρισιτς μίλησε εφ’ όλης της ύλης στην κάμερα του paopantou.gr στην Αυστρία. Και είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Τζούρισιτς στο P: “Ιδιοσυγκρασία… το Τσάμπιονς Λιγκ, για εμένα αρχηγός σημαίνει …”

