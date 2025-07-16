Επιστροφή στην Τουρκία για τον Γιώργο Παπαγιάννη, με την Αναντολού Εφές να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε για 2+1 χρόνια με τον τουρκικό σύλλογο, επιστρέφοντας στη γειτονική χώρα μετά από μία σεζόν, κατά την οποία αγωνίστηκε στη Μονακό.

Οι Μονεγάσκοι είχαν αποχαιρετήσει νωρίτερα τον 28χρονο διεθνή, με την Εφές να αποτελεί την έβδομη ομάδα της καριέρας του μετά από Μονακό, Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκό, Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Σακραμέντο Κινγκς και Περιστέρι.

