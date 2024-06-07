Έδωσε συνέχεια από το ΟΑΚΑ και απέχει νίκη από το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός

Με τους Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR με τους Μπαλτσερόφσκι, Ερνανγκόμεθ, Παπαπέτρου, Ναν και Σλούκα. Πολύ καλό ρυθμό είχε από νωρίς το ντέρμπι με τις δύο ομάδες να είναι κοντά και τους «πράσινους» χάρη στα τρίποντα να έχουν ένα μικρό προβάδισμα (12-15), στα πρώτα πέντε λεπτά.

Με την είσοδο του Λεσόρ στο παρκέ, οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις και μέσα στη ρακέτα, πηγαίνοντας στο +5 (14-19), στο 7’.

Ο Γουίλιαμς-Γκος «ξεκόλλησε» προσωρινά τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Σλούκας απάντησε για το +7 (17-24), στο 9’. Στον εναπομείναντα χρόνο οι γηπεδούχοι έβγαλαν άμυνες και με τον Γκος μείωσαν στο τρίποντο (21-24), στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με πιο σκληρές άμυνες ξεκίνησαν και οι δύο στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους «πράσινους» να διατηρούν το προβάδισμα και τον Ολυμπιακό να μειώνει στον πόντο (26-27), στα πρώτα τρία λεπτά. Στη συνέχεια, οι Μήτογλου και Γκριγκόνις έδωσαν λύσεις στον Παναθηναϊκό και εκείνος ξέφυγε στο +8 (28-36), στο 16’. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση μέσα από την άμυνά τους και με καλάθια στο ανοικτό γήπεδο από τους Γουίλιαμς-Γκος, ΜακΚίσικ και Μιλουτίνοφ, κάνοντας σερί 10-0, για το προβάδισμα (38-36), στο 18’. Στο τελευταίο δίλεπτο μίλησαν ξανά οι άμυνες εκτός από ένα τρίποντο του Γκριγκόνις που διαμόρφωσε το 38-39 του πρώτου ημιχρόνου.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR 92-86:

Με περισσότερη ενέργεια μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος, όπου με «όπλο» τα επιθετικά ριμπάουντ και με ένα προσωπικό κρεσέντο από τον Κάναν, πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 12-4 και πήγαν στο +7 (50-43), στα πρώτα τρία λεπτά. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τα λάθη με τους «ερυθρόλευκους» να αποκτούν τον πλήρη έλεγχο του ντέρμπι και βάζοντας στην επιθετική εξίσωση τους Παπανικολάου και Γουόκαπ, ξέφυγαν στο +14 (60-46), στο 26’. Στα επόμενα λεπτά συνέχεια, ήταν η σειρά των Πειραιωτών να κάνουν λάθη, χάνοντας τον ρυθμό τους στην επίθεση, ενώ με την επιστροφή των Σλούκα και Γκραντ, οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις στην επίθεση, ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (62-55), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Με σερί 4-0 ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο, ξεφεύγοντας ξανά στο +11 (66-55), στο πρώτο λεπτό. Ο ρυθμός του ματς παρέμεινε υψηλός, με τους «ερυθρόλευκους» χάρη στους Γουίλιαμς-Γκος και Μιλουτίνοφ να διατηρούν τη διψήφια διαφορά τους, πηγαίνοντας στο +12 (74-62), στο 33’. Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση με τους Γκραντ, Ναν και Λεσόρ, ρίχνοντας ξανά τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (76-70), στο 35’. Ο Κάναν έδωσε μία «ανάσα» στους Πειραιώτες, με το «τριφύλλι» να απαντά με τον Λεσόρ (79-74) και να ακολουθούν απαντά τρίποντα από Κάναν και Γουίλιαμς-Γκος για το +9 (85-76), στο 38’. Ο Γάλλος σέντερ μείωσε εκ νέου (85-78), με τις δύο ομάδες να αστοχούν σε διαδοχικές επιθέσεις στα 38,2’’ πριν τη λήξη έπειτα από «κοκορομαχία» του Κάναν με τον Σλούκα δόθηκαν τεχνικές ποινές (αποβλήθηκε ο Αταμάν) και οι Πειραιώτες πήγαν στο +10 (88-78), παίρνοντας τη νίκη με το τελικό .

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 38-39, 62-55,

