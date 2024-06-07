Πάγωσε το «Μπουρούσια Παρκ» στο 33ο λεπτό του φιλικού με τη Γερμανία η Εθνική.

Μετά από υποδειγματικό και συντονισμένο πρέσινγκ ψηλά στο γήπεδο, ο Ρότα έκλεψε την μπάλα, ο Μπακασέτας έπαιξε παράλληλα για τον Τζόλη, ο οποίος δοκίμασε τα πόδια του από τα όρια της περιοχής.

Παρότι το σουτ ήταν χλιαρό, ο Νόιερ έκανε τη «φάβα» αφού δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα και ο Μασούρας που ερχόταν σαν τρέιλερ, πήρε το ριμπάουντ για να γράψει το 1-0.

