Έδειξε το τριφύλλι και τα 7 αστέρια και τα… άκουσε από τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας έκανε το φάουλ στον Πίτερς, στη συνέχεια έδειξε το τριφύλλι και μετά τα άκουσε στο ΣΕΦ από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Σλούκας

Ανέβηκε η θερμοκρασία στο ξεκίνημα του δεύτερου τελικού στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Κώστας Σλούκας έκανε το φάουλ στον Άλεκ Πίτερς και δέχτηκε τις αποδοκιμασίες, δείχνοντας στη συνέχεια το τριφύλλι, με αποτέλεσμα να τα «ακούσει» από τους οπαδούς των Πειραιωτών.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κώστας Σλούκας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League
