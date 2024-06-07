Ανέβηκε η θερμοκρασία στο ξεκίνημα του δεύτερου τελικού στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR.



Ο Κώστας Σλούκας έκανε το φάουλ στον Άλεκ Πίτερς και δέχτηκε τις αποδοκιμασίες, δείχνοντας στη συνέχεια το τριφύλλι, με αποτέλεσμα να τα «ακούσει» από τους οπαδούς των Πειραιωτών.

