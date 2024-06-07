«Ο ΛεΝτέι έχει προτάσεις από Ολυμπιακό, Μονακό και Αρμάνι»

Στο «κάδρο» των μεταγραφικών υποθέσεων του Ολυμπιακού ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου βάζουν τον Ζακ ΛεΝτέι οι Σέρβοι!



Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TeleSport.rs», τόσο οι «ερυθρόλευκοι», όσο και η Αρμάνι Μιλάνο και η Μονακό, όχι μόνο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του 30χρονου Αμερικανού φόργουορντ/σέντερ της Παρτίζαν, αλλά φέρονται να έχουν καταθέσει και πρόταση για την απόκτησή του στο τραπέζι!



Μετά από μια σεζόν που κρίνεται αποτυχημένη για την ομάδα του Βελιγραδίου, με την απώλεια όλων των εγχώριων τίτλων και της Αδριατικής Λίγκας, αλλά και την μη πρόκρισή της στα playoffs της Ευρωλίγκας, πολλοί παίκτες βρίσκονται κοντά στην πόρτα της εξόδου, με το μέλλον του ΛεΝτέι να αποτελεί... ερωτηματικό.



Όπως τονίζεται στο εν λόγω δημοσίευμα, παρά το γεγονός πως ο έμπειρος ψηλός δεσμεύεται με συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, η Παρτίζαν φέρεται διατεθειμένη να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ακούσει προσφορές συλλόγων, εφόσον αποφασίσει μαζί με τον παίκτη πως το καλύτερο θα ήταν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.



Να θυμίσουμε πως ο Ζακ ΛεΝτέι φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2018/19, μετρώντας 9,7 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 30 παιχνίδια της Ευρωλίγκας, ενώ σε επίπεδο πρωταθλήματος είχε καταγράψει 11,2 πόντους και 4,8 ριμπάουντ μ.ο. σε 25 συμμετοχές.



Πάντως, με δεδομένο πως η front line των «ερυθρόλευκων» είναι πλήρης με τους Μιλουτίνοφ, Φαλ και Ράιτ στο «5», αλλά και τους Πετρούσεφ, Πίτερς και Σίκμα στο «4», μια πιθανή απόκτηση του ΛεΝτέι φαντάζει «περιττή», εκτός φυσικά και αν υπάρξουν ανακατατάξεις και αποχωρήσεις από το ρόστερ των Πειραιωτών.

🚨BREAKING: Is Zach Leday ending his episode in Belgrade? 👀



According to our sources, the power forward has 3 offers on the table, and Partizan will make a joint decision with him. ⚫⚪



The interested parties for Leday are Monaco, Olympiacos, and Milano.🔜 pic.twitter.com/Yv3kfaZ2cP June 7, 2024

