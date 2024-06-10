Ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη Διπλή Ανάπλαση διεξήχθη στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», παρουσία του προέδρου του Παναθηναϊκού ΑΟ, Παναγιώτη Μαλακατέ, μελών της διοίκησης και μελών-φίλων του «τριφυλλιού», αλλά και του Δημάρχου Αθηνών, Χάρη Δούκα.



Το συγκεκριμένο πρότζεκτ, είναι, δεδομένα, ένα από τα πιο «καυτά» ζητήματα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, και στη συζήτηση τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα και δόθηκαν καίριες απαντήσεις σχετικά με τις διάφορες παραμέτρους, την έναρξη και την πρόοδο του έργου.



Ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, πήρε τον λόγο και μίλησε για το πού βρίσκεται η διαδικασία όσον αφορά το έργο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σε περίπου 1-2 μήνες μπορεί να έχει αποκτηθεί η οικοδομική άδεια, ενώ δεν αλλάζει ο στόχος της 26ης Μαΐου για να έτοιμο το γήπεδο.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χάρης Δούκας:



Για την πρόοδο του έργου: «Είχαμε κάνει ήδη μία συνέντευξη Τύπου, όταν αισθανθήκαμε ότι είχαμε λύσει θεμελιώδη πράγματα σχετικά με το έργο. Και εσείς έχετε δει ότι έχει ξεκινήσει μία δουλειά στον χώρο του γηπέδου και το βασικό είναι στο σκάμμα που είναι ο καθαρισμός και οι εκσκαφές. Αυτό που καταφέραμε και έγινε, είναι ότι βάλαμε μέσα την κοινοπραξία.



Μία δύσκολη διαδικασία, βρήκαμε επιπλέον χρηματοδότηση και με πρόσθεση σύμβαση έχουν μπει μέσα και δουλεύουν. Το δεύτερο ήταν η οικοδομική άδεια του γηπέδου, έχουμε προχωρήσει σε γρήγορους ρυθμούς και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε την προέγκριση. Σε περίπου ένα μήνα, δύο μήνες μπορεί να έχουμε και την οικοδομική άδεια, που επίσης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν την πάρουμε, όλο το έργο θα πάει μπροστά, θα μπορέσουμε να μιλάμε πολύ διαφορετικά. Είμαστε κοντά, τις επόμενες ημέρες θέλουμε να έχουμε την προέγκριση και σε 1-2 μήνες την άδεια. Έχει πια μπει σε μία πλοήγηση η συνολική προσπάθεια, είναι ένα τεράστιο και σύνθετο εγχείρημα, το οποίο έχει σαν καταλύτη τα δύο γήπεδα, για αυτό και έχει πολύ μεγάλη αξία να ξεκινήσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο έχει μεγαλύτερη διάρκεια από αυτό του Ερασιτέχνη».



Για το αν μπορεί να μετατεθεί η ημερομηνία για το 2026: «Οι εργολάβοι προς στιγμήν δεν μας έχουν κάνει αλλαγή της ημερομηνίας. Μάιος του 2026, αυτή είναι η ημερομηνία. Τώρα αν θα είναι Μάιος δεν το ξέρω, αλλά η προσπάθεια είναι αυτή και δεν αλλάζει».



Για τον Βοτανικό: «Είναι μία τρομακτικά υποβαθμισμένη περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό ότι πάμε σε μία υποβαθμισμένη περιοχή να την αναπλάσουμε. Να την κάνουμε από έναν σκουπιδότοπο, μία περιοχή που θα είναι ένας τεράστιος πράσινος χώρος δωρεάν. Να δημιουργήσουμε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου. Τέτοια ανάπλαση έχει να γίνει από τον Εθνικό Κήπο».



Για την επένδυση: «Η επένδυση είναι συνολικά κοντά στα 600 εκατ. Είναι μία ιστορική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, τα λεφτά αυτά δεν θα είναι ξανά στο τραπέζι. Αισθάνομαι το χρέος και την ευθύνη να πιέσω και τις τράπεζες πάρα πολύ. Και εγώ θα πάρω την ευθύνη και η κυβέρνηση θα πάρει την ευθύνη, για να γίνουν τον Μάιο του 2026».



