Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αλόνσο: «Χαρούμενος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό» - Δείτε βίντεο

Το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού φρόντισε να στείλει ο Ντιέγκο Αλόνσο, μέσω των social media της ΠΑΕ

Αλόνσο

Προπονητής του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα (10/06) και για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ντιέγκο Αλόνσο, μετά την σχετική ανακοίνωση για την συνεργασία των δύο πλευρών.

Παράλληλα δε, ο Ουρουγουανός τεχνικός φρόντισε να κάνει και τις πρώτες του, σύντομες, δηλώσεις μέσω των social media της «πράσινης» ΠΑΕ…

«Γεια σας. Είμαι ο Ντιέγκο Αλόνσο και θέλω να στείλω έναν εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους τους φιλάθλους μας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, θα τα πούμε σύντομα!», ανέφερε ο Αλόνσο στο μήνυμά του προς τους φίλους του «τριφυλλιού».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ντιέγκο Αλόνσο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark