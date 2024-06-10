Προπονητής του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα (10/06) και για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ντιέγκο Αλόνσο, μετά την σχετική ανακοίνωση για την συνεργασία των δύο πλευρών.



Παράλληλα δε, ο Ουρουγουανός τεχνικός φρόντισε να κάνει και τις πρώτες του, σύντομες, δηλώσεις μέσω των social media της «πράσινης» ΠΑΕ…



«Γεια σας. Είμαι ο Ντιέγκο Αλόνσο και θέλω να στείλω έναν εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους τους φιλάθλους μας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, θα τα πούμε σύντομα!», ανέφερε ο Αλόνσο στο μήνυμά του προς τους φίλους του «τριφυλλιού».

