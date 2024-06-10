Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ένα ιδιαίτερο μουσείο παρουσία του προέδρου της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ και παιδιών, η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό έθεσε προς συζήτηση την υπόθεση, οι Ολυμπιακοί δακτύλιοι που τοποθετήθηκαν πριν από λίγες ημέρες στον Πύργο του Άιφελ να παραμείνουν και μετά τους Αγώνες.

Η υπουργός Αθλητισμού και Ολυμπιακών Αγώνων Αμελί Ουντεά-Καστερά και της Εθνικής Παιδείας Νικόλ Μπελουμπέ, η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό, ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής (Cojo) Τόνι Εστανγκέ επισκέφθηκαν ένα «Ολυμπιακό μουσείο» που δημιουργήθηκε από μαθητές και δασκάλους του δημοτικού σχολείου «Epinettes» στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Μέσα σε βαρύ πολιτικό πλαίσιο την επομένη της ανακοίνωσης της διάλυσης της εθνοσυνέλευσης και της προκήρυξης εκλογών, υπήρχε η αθωότητα και η υπερηφάνεια των μαθητών να επιδείξουν το (υπέροχο) έργο τους.

«Δεν μιλάμε για τις εκλογές!» είπε με χαμόγελο ο Τόνι Εστανγκέ στα τρία παιδιά που κάθονται ήσυχα σε ένα παγκάκι στην είσοδο της αίθουσας.

«Θα ήθελες οι Ολυμπιακοί κύκλοι να μείνουν στον Πύργο του Άιφελ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες;» ρώτησε ο Τόμας Μπαχ ένα νεαρό που απάντησε καταφατικά.

Οι Ολυμπιακοί κύκλοι «κρεμάστηκαν» κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ορόφου του Πύργου του Άιφελ.

«Λοιπόν πρέπει να το πεις στη δήμαρχο!» , είπε ο Τόμας Μπαχ, έχοντας διπλα του την Αν Ινταλγκό. Η δήμαρχος του Παρισιού συνέχισε τη συζήτηση:

«Κι εγώ θα ήθελα να μείνουν, το βρίσκω πολύ, πολύ όμορφο, θα το ξανασυζητήσουμε, αλλά το βρίσκω πολύ όμορφο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

