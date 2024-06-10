Θέση αναφορικά με το έντονο ενδιαφέρον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ για την απόκτηση του Άνταμ Τσέριν από τον Παναθηναϊκό, πήρε ο ατζέντης του 24χρονου μέσου!

Μιλώντας στο κροατικό Μέσο, «sportske.jutarnji.hr», ο Αμίρ Ρούζνιτς ανέφερε ότι έχει μιλήσει με εκπροσώπους της Ντιναμό, φτάνοντας μάλιστα και σε συμφωνία μαζί τους όσον αφορά τους όρους της ενδεχόμενης συνεργασίας, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ο κροατικός σύλλογος πλέον καλείται να τα βρει και με τους «πράσινους», έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει στα χέρια του και άλλες προτάσεις από ομάδες που επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Τσέριν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο ατζέντης του Τσέριν:

«Όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, όλα εξαρτώνται από τις ομάδες. Έχω μιλήσει με τους εκπροσώπους της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τον πρόεδρο Βέλιμιρ Ζάετς και τον αθλητικό διευθυντή, Μάρκο Μάριτς, σε γενικές γραμμές έχουμε συμφωνήσει στους όρους της συνεργασίας μας και εναπόκειται στις ομάδες να καταλήξουν σε συμφωνία. Επειδή ο Άνταμ Τσέριν έχει συμβόλαιο με τους Έλληνες για άλλα δύο χρόνια. Ξέρω ότι έχουν επαφές οι δύο ομάδες και ελπίζω να βρουν κοινό έδαφος. Έχουμε και άλλες προτάσεις, αλλά θα δούμε πως θα εξελιχτεί η κατάσταση».



Για το αν είναι αλήθεια πως ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέντε εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του Τσέριν στη Ντιναμό:

«Ειλικρινά, δεν ξέρω. Έχω διαβάσει το ποσό, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν ισχύει. Στο μεταξύ, πραγματικά με εκπλήσσει που ένας μεγάλος σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός, δεν έχει σκεφτεί σοβαρά να αναπροσαρμόσει το συμβόλαιο του Τσέριν. Εάν οι Έλληνες θα το ήθελαν, θα τα είχαν διευθετήσει όλα πριν από πολύ καιρό. Τώρα θα νιώσω έκπληξη αν ο Παναθηναϊκός φέρει μία νέα προσφορά στο τραπέζι. Γιατί από την πλευρά του, δεν έχει δείξει κάποια ένδειξη ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».



Για το αν η Ντιναμό είναι πρώτη επιλογή:

«Για την ώρα, σίγουρα η Ντιναμό είναι η πρώτη επιλογή μας, διότι έχει εγγυημένη συμμετοχή στο Europa League. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αυτή η μεταγραφή για τον Άνταμ είναι ρεαλιστική, εφόσον οι δύο ομάδες συμφωνήσουν στο αντίτιμο».

