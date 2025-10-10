«Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό», αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις εξελίξεις των έργων του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

«Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα», όπως λέει.

«Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες "τρέχουν" με πυρετώδεις ρυθμούς. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη. Προχωράμε!» καταλήγει ο κ. Δούκας.

Πηγή: skai.gr

