Ο Τύπος της Σκωτίας, στο σύνολό του, πανηγυρίζει τη μεγάλη νίκη επί της Ελλάδας (3-1) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά δεν παραβλέπει ότι αυτή ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα.

Πιο χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του BBC που βάζει το χθεσινό αποτέλεσμα στη σφαίρα του ανεξήγητου. «Στους κόσμους της φυσικής και της αστρονομίας, της βιολογίας και των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της ιατρικής, υπάρχουν αμέτρητα θέματα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθούν. Το νόημα της ζωής, οι νόμοι της γενικής σχετικότητας, η κβαντική μηχανική, το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, όλα αυτά προκαλούν πονοκέφαλο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο — χωρίς αμφιβολία, το μεγαλύτερο από όλα. Ίσως το πιο μπερδεμένο γρίφο που έχει παρουσιάσει ποτέ το Χάμπντεν. Ίσως. Μετά από μια ώρα που η Σκωτία είχε ξεκάθαρα υστερήσει και βρισκόταν πίσω στο σκορ 1-0, όταν θα έπρεπε να ήταν 2-0 ή 3-0, πώς κατάφερε να κερδίσει τελικά αυτόν τον αινιγματικό προκριματικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο με 3-1», τονίζει.

Η σκωτσέζικη έκδοση της Sun μίλησε για... ληστεία: «Θα κρεμαστεί η η σκωτσέζικη σημαία πάνω στο Άγαλμα της Ελευθερίας. Γιατί αυτή η νίκη της Σκωτίας στο Χάμπντεν χθες το βράδυ σε έκανε να πιστέψεις ότι μερικά πράγματα απλώς ήταν γραφτό να συμβούν. Ήταν μια τραγωδία για τους Έλληνες. Για τη Σκωτία, τίποτα λιγότερο από μια… τέλεια ληστεία. Όμως, στο τέλος αυτού του προκριματικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν απλώς υπέροχο να βλέπεις μια ομάδα της Σκωτίας να κερδίζει για μια φορά ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έπρεπε να είχε χάσει».

