Η Ινδονησία αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα σε Ισραηλινούς αθλητές λόγω της Γάζας

Η Ινδονησία αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα σε Ισραηλινούς γυμναστές, στερώντας τους τη συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί αυτό το μήνα στην Τζακάρτα.

Η ισραηλινή ομάδα επρόκειτο να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Γυμναστικής από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου στην Ινδονησία, τη μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, η οποία δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

«Είναι επιβεβαιωμένο ότι δεν θα συμμετάσχουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ίτα Τζουλιάτι, επικεφαλής της ινδονησιακής ομοσπονδίας γυμναστικής.

Ο υπουργός Νομικών Υποθέσεων της χώρας Γιουσρίλ Ιχζά Μεχέντρα ανέφερε πως η απόφαση να μη δοθεί βίζα στους Ισραηλινούς αθλητές βασίζεται και σε αντιρρήσεις που είχαν για τη συμμετοχή τους και άλλες ομάδες, όπως το συμβούλιο ισλαμικών κληρικών.

«Η απόφαση είναι σύμφωνη με την πολιτική της Ινδονησίας, η οποία δεν έχει σχέσεις με το Ισραήλ έως ότου αναγνωρίσει την ανεξαρτησία και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Παλαιστίνης», πρόσθεσε ο Γιουσρίλ σε δήλωσή του.

Η Ινδονησία έχει επικρίνει έντονα τον πόλεμο στη Γάζα. Ο πρόεδρος της χώρας Πραμπόβο Σουμπιάντο μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τόνισε την ανάγκη για μια ανεξάρτητη Παλαιστίνη αλλά και εγγυήσεις ασφαλείας για το Ισραήλ.

Αυτή πάντως δεν είναι η μόνη διαμάχη των χωρών στον αθλητισμό.

Τον Μάρτιο του 2023, η FIFA απέκλεισε την Ινδονησία από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20, επικαλούμενη την αθέτηση των δεσμεύσεών της, αφού ένας περιφερειάρχης αρνήθηκε να φιλοξενήσει την ισραηλινή ομάδα.

Τον περασμένο μήνα, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν τη FIFA και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδοσφαίρου να αποκλείσουν το Ισραήλ ως εθνική ομάδα από το διεθνές ποδόσφαιρο, ως «αναγκαία αντίδραση για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».





Πηγή: skai.gr

