Ολυμπιακός: Παίρνουν σειρά για νέο συμβόλαιο Τσικίνιο και Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για την… επόμενη μέρα του. Μετά τη συμφωνία με τον Κοστίνια για επέκταση συμβολαίου ως το 2029, σειρά θα πάρουν σύντομα και άλλοι παίκτες που έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα.

Στις προτεραιότητες των «ερυθρόλευκων» είναι να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τον Τσικίνιο και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, που φέτος έχει 4 γκολ σε 8 εμφανίσεις, δεσμεύεται ως το καλοκαίρι του 2027 και πρόθεση των Πειραιωτών είναι να υπογράψουν για έναν ακόμη χρόνο, με αυξημένες αποδοχές. Η υπόθεση του 30χρονου άσου είναι ήδη σε πολύ καλό δρόμο και σύντομα θα κλείσει θετικά.

Όσον αφορά στον Μαροκινό φορ, το δικό του συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι. Ο 32χρονος άσος έχει τις υψηλότερες αποδοχές, με τις ετήσιες απολαβές του να είναι 2,3 εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους. Επιθυμία του Ολυμπιακού είναι να δέσει τον κορυφαίο του σκόρερ για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο και το θέμα πιθανότατα θα δρομολογηθεί μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα.

Εξάλλου, από σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν ρεπό και επιστρέφουν στις προπονήσεις το απογευματάκι της Δευτέρας. Ρέτσος και Στρεφέτσα αναμένεται να μπουν από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμοι για το ματς του Σαββάτου με την ΑΕΛ εκτός έδρας, ενώ ακόμη δεν είναι σαφές αν θα προλάβει ο Ροντινέι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.