Η Κίρστι Κόβεντρι από τη Ζιμπάμπουε εξελέγη πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και δέκατη πρόεδρος στη σειρά του οργανισμού, που ιδρύθηκε το 1894.

Η Κόβεντρι είναι επτά φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση, ενώ η θητεία της θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου.

Η Κόβεντρι θα γίνει επίσης η πρώτη Πρόεδρος της ΔΟΕ που κατάγεται από την Αφρική. Οι προηγούμενοι εννέα πρόεδροι ήταν άνδρες από την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή», είπε σε ομιλία της προς τα μέλη της ΔΟΕ αμέσως μετά την ανακοίνωση του απερχόμενου προέδρου Τόμας Μπαχ. «Ως 9χρονο κορίτσι, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμουν εδώ μια μέρα δίνοντας πίσω σε αυτό το απίστευτο κίνημα».

Σε ηλικία 41 ετών, θα είναι η δεύτερη νεότερη πρόεδρος της ΔΟΕ μετά τον Πιέρ ντε Κουμπερτέν, τον ιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Κουμπερτέν άρχισε τη θητεία του 29 ετών το 1896, το έτος που διεξήχθησαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα.

Η ψηφοφορία της Πέμπτης διεξήχθη στο Κόστα Ναβαρίνο, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Ολυμπίας, του τόπου των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Κόβεντρι έλαβε 49 ψήφους από τις 97 στην πρώτη και μοναδική ψηφοφορία, ακολουθούμενη από τον Χουάν Αντόνιο Σαμαράνχ από την Ισπανία με 28 ψήφους. Αν δεν είχε λάβει την πλειοψηφία, η ψηφοφορία θα προχωρούσε σε δεύτερο γύρο, με τον υποψήφιο με τις λιγότερες ψήφους από τον πρώτο γύρο να αποχωρεί.

Οι άλλοι υποψήφιοι ήταν τα μέλη της ΔΟΕ Πρίγκιπας Φαΐσαλ Αλ Χουσεΐν, Σεμπάστιαν Κόε, Γιόχαν Ελιασχ, Ντέιβιντ Λαππαρτιέν και Μοριναρί Γουατανάμπε.

Η Κόβεντρι διαδέχεται τον Μπαχ, ο οποίος υπηρέτησε το ανώτατο όριο των 12 ετών στη θέση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.