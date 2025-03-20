Η αγωνία μεγαλώνει στα Play Off της Super League 2: 22 και 23 Μαρτίου στον ΣΚΑΪ

Η αγωνία μεγαλώνει στα play off της Super League 2 καθώς τα περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες στενεύουν. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 22 Μαρτίου στις 15.00, παρακολουθήστε την προσπάθεια της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία της στον Β’ Όμιλο για την άνοδο, στην εκτός έδρας αποστολή με το ΑΙΓΑΛΕΩ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Και την Κυριακή 23 Μαρτίου στις 11.45, ο ΗΡΑΚΛΗΣ θέλει τους τρεις βαθμούς στην έδρα του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ προκειμένου να μη χάσει την επαφή του με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του Α΄ Ομίλου. Περιγράφει ο Ευθύμης Χούτας.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 13.00 MONOBALA.GR ASTERAS B’ AKTOR - ΧΑΝΙΑ 13.00 MONOBALA.GR ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 15.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 11.45 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 11.45 MONOBALA.GR ΚΑΒΑΛΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ 15.00 MONOBALA.GR Π.Α.Ο.Κ. Β’ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 15.00 MONOBALA.GR

