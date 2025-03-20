Celtics: Πωλούνται για 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Bill Chisholm, διευθύνων συνεργάτης του Symphony Technology Group, συμφώνησε να αγοράσει τους Celtics για 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες του, την οικογένεια Grousbeck, σύμφωνα με το ESPN.com.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα οκονομικά deals που έχουν γίνει ποτέ όσον αφορά αμερικανικό αθλητικό όμιλο αφού το ποσό είναι οριακά μικρότερο από τα 6,05 δισεκατομμυρίων δολαρίων πώληση των Washington Commanders στον όμιλο Josh Harris τον Ιούλιο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξαν πολλοί ενδιαφερόμενοι αγοραστές για την ομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Τζεφ Μπέζος.

Η Symphony Technology Group είναι μια εταιρεία ιδιωτικών μετοχών με έδρα τη Silicon Valley και δεκάδες τεχνολογικά λογισμικά «στην την ομπρέλα της».

Πηγή: skai.gr

