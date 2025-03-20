Κανονικά θα συμπεριλαμβάνεται η πυγμαχία στο καλεντάρι των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες.

Στην σύνοδο της ΔΟΕ η οποία διεξάγεται στην χώρα μας ενέκρινε την εισήγηση του εκτελεστικού συμβουλίου σχετικά με την ένταξη της.

Θυμίζουμε ότι η ΔΟΕ είχε αποφασίσει να μην συμπεριλάβει το άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς είχε θεωρηθεί ότι η ΙΒΑ η μία παγκόσμια ομοσπονδία από αυτές που υπάρχουν, είχε σοβαρά ζητήματα διαφθοράς στη λειτουργίας της αλλά και στα οικονομικά της.

Πλέον, το ολυμπιακό τουρνουά θα διεξάγεται από την World Boxing Federation.

