Πετρίδης: «Ο Παναθηναϊκός τα έχει καταφέρει φέτος όσες φορές βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο»

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού AKTOR στον απόηχο της ήττας από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και ενόψει του δευτέρου τελικού στο ΣΕΦ (07/06, 21:45), μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Πετρίδης.



Για την αντίδραση που χρειάζεται ώστε οι «πράσινοι» να ανακάμψουν, ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει κουράγιο και ψυχικά αποθέματα για να ξαναπάρει το πλεονέκτημα έδρας. Φάνηκε πως έχουν "αδειάσει" οι παίκτες του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε αυτό στις χαμένες μονομαχίες. Έχει μάθει να παίζει με την πλάτη στον τοίχο και τα έχει καταφέρει όσες φορές βρέθηκε εκεί φέτος».



Όσον αφορά τον δεύτερο τελικό, είπε: «Για να βγει η αντίδραση πρέπει να ακολουθήσει και το σώμα. Όλοι οι παίκτες του για κάποιο διάστημα έχουν απουσιάσει, είναι πολύ σημαντική η διαχείριση της κόπωσης. Να δούμε αν θα αλλάξει τακτική ο Αταμάν, αν είχε τον Μπαλτσερόφσκι στο πρώτο ματς θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει πάνω στον Μιλουτίνοφ. Να δούμε ποιος παίκτης θα δώσει το κάτι παραπάνω, δεν πήρε τίποτα στον πρώτο τελικό από τους "παγκίτες"».



Τέλος, σχολίασε τα μεταγραφικά και την υπόθεση του Μάριο Χεζόνια, για την οποία ανέφερε πως είναι μία δύσκολη και ιδιαίτερη περίπτωση για τους «πράσινους», ενώ σχολίασε και τα όσα ακούγονται για τον Λορέντζο Μπράουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.