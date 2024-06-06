Έβγαλε αντίδραση και ψυχή πρωταθλήτριας, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών της Handball Premier η ΑΕΚ!



Σε ένα κλειστό παιχνίδι που καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ πέρα από 2 τέρματα (!), η «Ένωση» ήταν εκείνοι που με την ώθηση του κοινού της στο κατάμεστο στο Κλειστό του Ιωνικού στη Νέα Φιλαδέλφεια, κυριάρχησε στις λεπτομέρειες στο φινάλε του ματς, παίρνοντας τη νίκη με σκορ 25-23 στο Game 2 της σειράς των τελικών, κάνοντας το 1-1 μετά και την επικράτηση των «ερυθρόλευκων» στο πρώτο ματς.



Να σημειωθεί ότι ο 3ο τελικός θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα (10/6, 17:30) στο «Γ. Χαλκίδης» της Νίκαιας, καθώς για το συγκεκριμένο ματς ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΚΓ Ηλιούπολης.



Το ματς:



Αρκετά δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με την ΑΕΚ να μπαίνει πιο καλά στο γήπεδο και να προηγείται με 4-2, προτού ο Ολυμπιακός ισοφαρίσει σε 5-5 στο πρώτο δεκάλεπτο, φέρνοντας το παιχνίδι στην ισορροπία. Έκτοτε, στο επόμενο 20λεπτο του ημιχρόνου, κυριάρχησαν οι σκληρές άμυνες και οι επεμβάσεις των δύο κίπερ, με το σκορ να μένει χαμηλά. Μάλιστα, αμφότερες οι ομάδες πήγαιναν σε αργό τέμπο και αργές επιθέσεις, χωρίς καμιά από τις δύο να μπορέσει να ξεφύγει στο σκορ, το οποίο και άλλαζε συνεχώς χέρια. Κάπως έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με την ελάχιστη τιμή της διαφοράς (11-10).







Στο δεύτερο ημίωρο, το τέμπο του αγώνα ανέβηκε αισθητά, με τις επιθέσεις των δύο μονομάχων να είναι αρκετά πιο στοχευμένες και σαφώς πιο εύστοχες. Παρ' όλα αυτά, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αντάλλαζαν συνεχώς «χτυπήματα»! Ενδεικτικό είναι πως στο 41' οι Πειραιώτες προηγήθηκαν για πρώτη φορά με +2 (15-17), με την «Ένωση» να απαντά άμεσα και με τρία γρήγορα γκολ να ξαναπαίρνει εκ νέου το προβάδισμα με 18-17 στο 43'! Μάλιστα, με την ώθηση του κόσμου της, η ομάδα του Φρεντερίκ Μπουζόν έκανε το 20-18 στο 47', δείχνοντας να παίρνει σιγά-σιγά το μομέντουμ του ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν και είχαν το πάνω χέρι στο σκορ και μετά το 50' (20-19), σπαταλώντας τεράστια ευκαιρία να ξεφύγουν και άλλο στο σκορ, όταν ο Ολυμπιακός δέχθηκε δίλεπτη αποβολή, και αντί η ΑΕΚ να το εκμεταλλευτεί, έμεινε στο μηδέν, δεχόμενη μάλιστα και γκολ για το 20-20 στο 52'.







Με την επίθεσή της να δουλεύει εξαιρετικά, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 22-21 στο 55', και ενώ ένα λεπτό αργότερα κέρδισε πέναλτι και δίλεπτη αποβολή του Παπαβασίλη, με τον Μίλερ την γραμμή του πέναλτι να κάνει το 23-21 στο 56'! Με τον κόσμο να έχει μπει για τα καλά στην εξίσωση του αγώνα, οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν αυτό το +2 (24-22) μέχρι το 59', με τον Πασιά να μειώνει σε 24-23, 45 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Με τρομερή κίνηση του Λιάπη στην επόμενη επίθεση, η ΑΕΚ έκανε το 25-23, είκοσι δεύτερα πριν το τέλος, παίρνοντας τη νίκη και ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά!



Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-5, 6-6, 7-7, 8-9, 11-10 (ημχ), 13-13, 15-16, 19-18, 20-19, 22-21, 25-23.



Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης





