Ο Ανδρέας Τεττέη, πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ, τιμήθηκε με το Player Activism Award για την αφοσίωσή του στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την ευαισθητοποίηση των νέων μέσω της φωνής του.

Η αναγνώριση αυτή δεν ξεχωρίζει μόνο στην προσωπική του πορεία, αλλά και αναδεικνύει το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί ο ΠΣΑΠΠ σε κοινωνικά ζητήματα.

Τα Merit Awards της παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών αποτελούν κάθε χρόνο σημείο αναφοράς, καθώς τιμούν παίκτες που αξιοποιούν τη φωνή και την επιρροή τους για να φέρουν ουσιαστικές αλλαγές πέρα από τους αγωνιστικούς χώρους. Ανάμεσα στους υποψήφιους βρέθηκε φέτος και ο Τεττέη, προτεινόμενος από τον ΠΣΑΠΠ για τη σταθερή και γενναία δράση του απέναντι στις διακρίσεις.

Ως πρεσβευτής του Συνδέσμου κατά του ρατσισμού, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Κηφισιάς συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης, συνομιλεί με παιδιά και εφήβους και χρησιμοποιεί τις προσωπικές του εμπειρίες για να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει. Η επιτροπή της FIFPRO αναγνώρισε το εύρος και την ουσία της προσπάθειάς του, απονέμοντάς του το Player Activism Award.

Η φετινή βράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί επισφράγισμα της επιρροής του Τεττέη και εκτός γηπέδων. Παράλληλα, αποτελεί μια μεγάλη στιγμή για τον ΠΣΑΠΠ, με την ελληνική υποψηφιότητα να ξεχωρίζει σε διεθνές επίπεδο και να αποδεικνύει πως η δράση και η φωνή ενός αθλητή μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά.

Όσα δήλωσε ο Τεττέη μετά τη διάκριση:

«Μετά τη συνεννόηση που είχαμε με τον ΠΣΑΠΠ πήραμε αυτήν την απόφαση, επειδή έχω περάσει πολλά ρατσιστικά περιστατικά, έχουν δει ότι δεν φοβάμαι να μιλήσω και είμαι άτομο που εκφράζει την άποψη του».

Για το αν πιστεύει πως με τη φωνή του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα πρόσθεσε:

«Σίγουρα το πιστεύω, γιατί σε αυτόν τον κόσμο, καλώς ή κακώς, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας παίκτης, που έχει εκατοντάδες ακόλουθους, καταφέρει να αλλάξει ακόμα και έναν, είναι κάτι πολύ καλό. Επομένως, αν όλοι οι παίκτες που έχουν τόσους ακόλουθους και επηρεάζουν πολύ τη νέα γενιά λέγανε κάτι, σίγουρα θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα». Τέλος, αναφέρθηκε στο βραβείο: «Αυτό το βραβείο είναι περισσότερο γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν, όπως και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Γιατί όσο έχουμε τη φωνή μας, αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ όσους ψήφισαν την ιστορία μου και με άκουσαν, καθώς και τον ΠΣΑΠΠ που έστειλε την ιστορία μου και τη μοιράστηκε. Αυτό το βραβείο πάει και για τον ΠΣΑΠΠ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν σε αυτή τη θέση».

