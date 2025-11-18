Εθνική Ελπίδων: Απόλυτη και εντυπωσιακή, 4-0 την Βόρεια Ιρλανδία

Αφρενάριστη η Εθνική ομάδα των Ελπίδων. Η Εθνική των ανδρών μπορεί να απέτυχε στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, αλλά άπαντες συμφωνούν πως η νέα γενιά φέρθηκε λίγο άγουρα σε αυτή τη διαδικασία και τα καλύτερα έρχονται. Αν σε αυτή τη γενιά προστεθεί και η επόμενη των Ελπίδων, τότε πάει να δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα.

Μετά το 4-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας, το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη έχει πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς σε προκριματικά για το Euro του 2027, με τέρματα 16-2. Το εύρος του σκορ παίζει κι αυτό το ρόλο του, καθώς η πρώτη θέση του ομίλου που δίνει απ' ευθείας πρόκριση στην τελική φάση ίσως κριθεί στην απόλυτη ισοβαθμία (αν η Γερμανία νικήσει την Ελλάδα με ένα γκολ διαφορά).

Η Εθνική μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, ανοίγοντας το σκορ στο 19' με τον Αλεξίου. Επτά λεπτά αργότερα ο Γκούμας σημείωσε το 2-0 ενώ τα άλλα δύο τέρματα επιτεύχθηκαν στο δεύτερο μέρος.



Στο 63' ο Τζίμας με εκτέλεση πέναλτι έβαλε και αυτός το όνομά του στη λίστα των σκόρερ, ενώ ο Σμυρλής στο 81' διαμόρφωσε το τελικό σκορ.



Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας (46' Φίλων), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης, Καλοσκάμης (63' Μπρέγκου), Γκούμας (73' Νικολάου), Παπακανέλλος, Σμυρλής (83' Αποστολάκης), Τζίμας (64' Μπρέγκου).



Β. Ιρλανδία: ΜακΜιούλαν, Ράσελ (83' ΜακΚάν), Φογκάρτι, Άτσενσον, Ίνγουντ (46' Μπριγκς), Μόρισον (68' ΜακΣτράβικ), Γουίλσον (46' Πάτερσον), Ρόμπινσον, Κερκ, Κένι (68' Ντόχερτι), Μπαρ.



Η βαθμολογία του 6ου ομίλου:



Ελλάδα 15 (16-2)

Γερμανία 9 (15-4)

Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-7)

Γεωργία 5 (7-5)

Λετονία 1 (1-8)

Μάλτα 0 (0-18)

Πηγή: skai.gr

