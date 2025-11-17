Λογαριασμός
Εθνική: Με Τεττέη κόντρα στη Λευκορωσία, οι αλλαγές που ετοιμάζει ο Γιοβάνοβιτς

Έτοιμη για την αναμέτρηση με τη Λευκορωσία είναι η Ελλάδα - Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δούλεψε στις στατικές φάσεις στη σημερινή προπόνηση στο Ζάλαεγκερζεγκ

Εθνική

Την προετοιμασία της για την αναμέτρηση (18/11, 21:45) με τη Λευκορωσία, η οποία θα διεξαχθεί στη ZTE Arena και θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ολοκλήρωσε η Εθνική το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς να σημειωθεί κάποιο απρόοπτο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δούλεψε στις στατικές φάσεις στη σημερινή προπόνηση στο Ζάλαεγκερζεγκ.

Η ενδεκάδα της γαλανόλευκης αναμένεται να έχει κάποιες αλλαγές. Στο τέρμα θα παραμείνει ο Βλαχοδήμος, ενώ ο Ρέτσος αναμένεται να έχει στο πλευρό του έναν εκ των Κουλιεράκη ή Χατζηδιάκου. Δεξιά θα πάρει θέση ο Ρότα αντί του Βαγιαννίδη, με τον Τσιμίκα να παραμένει αριστερά. Ο Ζαφείρης εξέτισε την τιμωρία του και θα βρεθεί στα χαφ με τον Κουρμπέλη ή τον Μουζακίτη στο πλευρό του. Βασικός θα είναι αυτήν τη φορά ο Τεττέη, ο οποίος αντικατέστησε τον Παυλίδη το Σάββατο, όταν τραυματίστηκε ο φορ της Μπενφίκα.

Υπό καταρρακτώδη βροχή η προπόνηση της Εθνικής στο Ζάλαεγκερζεγκ

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προπονήθηκε στο Ζάλαεγκερζεγκ ενόψει του αγώνα με τη Λευκορωσία, με τον καιρό να δυσκολεύει τις συνθήκες. Η βροχή ήταν καταρρακτώδης, ωστόσο οι διεθνείς ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δίνοντας έμφαση σε ασκήσεις τακτικής και φυσικής κατάστασης.

Τα πλάνα που έστειλε από την Ουγγαρία ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και του sport-fm.gr, Σωτήρης Ταμπάκος, καταγράφουν την εικόνα της ομάδας μέσα στο βροχερό σκηνικό, προσφέροντας μια διαφορετική ατμόσφαιρα από τις συνηθισμένες προπονήσεις.

Παρά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης, η Εθνική συνεχίζει να δουλεύει με επαγγελματισμό, προετοιμαζόμενη για το παιχνίδι με τη Λευκορωσία, θέλοντας να κλείσει τις υποχρεώσεις της με αξιοπρέπεια και θετική εμφάνιση.

Πηγή: sport-fm.gr

