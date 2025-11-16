Τεττέη: Η τρομερή ιστορία με την κλήση στην Εθνική

“Απλά ένα παιδί από την Κυψέλη” έγραψε η Κηφισιά σε ανάρτησή της μετά το ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη με την Εθνική Ελλάδας. Κι εκεί ακριβώς περιτριγυρίζεται όλη η ιστορία του ταπεινού 24χρονου φορ.

Του παίκτη που άρχισε το ποδόσφαιρο για να περνάει όμορφα με τους φίλους του και έχει φτάσει να πραγματοποιεί όνειρα που μέχρι και πέρυσι φάνταζαν άπιαστα.

"Ανδρέα μπαίνεις''

Η τρομερή ιστορία με την κλήση στην Εθνική Ελλάδας, η ατάκα για τον Παύλο Παντελίδη .Το επόμενο μεγάλο όνειρο και ο επόμενος μεγάλος στόχος. Η μη συνειδητοποίηση εάν όλο αυτό που ζει είναι όνειρο ή πραγματικότητα. Τo άγχος όταν άκουσε το “Ανδρέα ετοιμάζεσαι, μπαίνεις στο ματς” και ως “κερασάκι” οι δύο ξεχωριστές αφιερώσεις που δείχνουν το ποιόν του.

