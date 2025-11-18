Έχασε την πρωτιά από την Τουρκία η Εθνική Νέων και... τώρα Elite Round

Ήττα από την Τουρκία με σκορ 2-1 και κατάληψη της 2ης θέσης για την Εθνική Νέων, μετά το αποτέλεσμα για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου των προκριματικών του Euro 2026.

Οι δύο ομάδες είχαν εξασφαλίσει με τις δύο νίκες τους στα προηγούμενα δύο ματς την πρόκριση στην Elite Round, η οποία θα διεξαχθεί την άνοιξη και θα κρίνει τα εισιτήρια των ομάδων για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 7' με τον Τουρχάν, με την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα να αντιδρά και να ισοφαρίζει πέντε λεπτά αργότερα με το πέναλτι του Μύθου.

Οι Τούρκοι, όπως και στο πρώτο μέρος, μπήκαν δυνατά και πήραν εκ νέου το προβάδισμα με το πέναλτι του Τουρχάν στο 50' με το 2-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Μάλιστα, η Εθνική που ήταν συνολικά ανώτερη στο ματς έπαιξε με παίκτη περισσότερο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, αφού στο 75΄ο Οζτούρκ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για σκληρό τάκλιν στον Χαρούπα.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας) Κ19: Μπελερής, Ντούνγκα, Τσιότας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Ζέκα(71΄Σώκος), Χάμζα(61΄Χαρούπας), Σαρρής(88΄Καραργύρης), Μπέρδος(46΄Ογκιεμπάντε), Τσίγκας, Μύθου(61΄Κολοκοτρώνης)

Τουρκία (Ουγκούρ Ιντσεμάν) Κ19: Ματισλί, Οφλί, Οζτούρκ, Ουνιάι, Μαλντάρ, Μπουλούτ(65΄Οζντεμίρ), Ατσούπ, Λους, Σεν(77΄Τσιχάν), Σοϊλού(65΄Ντουλντάρ), Τουρχάν(89΄Οζκάν)

