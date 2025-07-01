Την πρώτη της συνέντευξη παραχώρησε η Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Η κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μίλησε στο vidcast της Ελίνας Παπίλα «Unblock, επεισόδιο το οποίο θα δημοσιευθεί στο Youtube αύριο.

Από σήμερα όμως υπάρχει ένα teaser από τη συνέντευξη αυτή στην οποία αναφέρεται στον πατέρα της και τη σχέση της με αυτόν, στον Παναθηναϊκό και φυσικά στον παππού της.

Διαβάστε τι αναφέρει το μέρος της συνέντευξης αυτής που έχει ανέβει το διαδίκτυο…

Νιώθεις καμιά φορά ότι μπλέκεσαι χωρίς λόγο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό;

«Δεν έχω καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό, τυχαίνει ο πατέρας μου να είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας»

Πώς είναι να έχεις πατέρα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο;

«Είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Είναι μία φιγούρα δυναμικότητας και ανδρισμού αλλά όταν είμαστε οι δυο μας, είναι απλά ο μπαμπάς μου»

Πιστεύεις ότι κάποιες φορές τον παρεξηγούν;

«Πάρα πολύ. Ο λόγος για τον οποίο κάποιες φορές γίνεται πιο έντονος είναι γιατί προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα κι ο άνθρωπος ακούει το βουητό κι όχι αυτά που έχει να του πει. Τον θαυμάζω πάρα πολύ για το ήθος του, για τον τρόπο που αντιδρά. Είναι εκρηκτικός, αλλά το κάνει για σωστούς λόγους. Δεν ξυπνά μια μέρα και λέει θα βγω στο Instagram να πω αυτό και το άλλο φωνάζοντας»

Έχεις τσακωθεί ποτέ σε παρέα γιατί είπαν κάτι για τον Παναθηναϊκό και τσαντίστηκες;

«Για τον Παναθηναϊκό όχι αλλά για τον πατέρα μου πάρα πολλές φορές».

Θα μπορούσες να είσαι σε σχέση με κάποιον που δεν είναι Παναθηναϊκός;

«Μόνο σχέσεις με άτομα που δεν είναι Παναθηναϊκοί έχω κάνει»

Έχεις βιώσει απιστία;

«Ναι, στην τελευταία μου σχέση. Το έμαθα μέσα από το κινητό»

Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο θα πας για συμβουλή;

«Η μανούλα μου»

Για τον παππού της, Παύλο Γιαννακόπουλο και τη σχέση της μαζί του…

Ο παππούς μου όταν ήμουν μικρή πάντα μου μιλούσε για λευκές πεταλούδες. Μου έλεγε 'αν δεις κάποτε λευκή πεταλούδα, θα είμαι εγώ'. Έχω πάει στο νεκροταφείο να τον δω και την ώρα που του μιλάω του λέω 'αν με ακούς στείλε μου ένα σημάδι' κι έρχεται μια λευκή πεταλούδα και κάθεται πάνω μου».

