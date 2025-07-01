Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ ο Τέιλορ

«Ήρθε από τη Σκωτία και είναι έτοιμος να παλέψει». Mε αυτή τη λεζάντα και ένα εντυπωσιακό βίντεο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και επέλεξε τη φανέλα με τον αριθμό «32».



Με τον τρόπο αυτόν ο «δικέφαλος» μετά την ανανέωση του Μεϊτέ, αλλά και την επισημοποίηση της απόκτησης των Γκουγκεσασβίλι και Κένι, ολοκλήρωσε ακόμη μια σημαντική εκκρεμότητα για το ρόστερ της νέας σεζόν!

H ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:



Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Γκρεγκ Τέιλορ, με ελεύθερη μεταγραφή από τη Σελτίκ. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τις 30.06 του 2028 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 32.



Ο Γκρεγκ Τέιλορ γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1997 στο Γκρίνοκ της Σκωτίας και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ρέιντζερς, προτού ενταχθεί στην Κιλμάρνοκ το 2014. Με την πρώτη ομάδα της Κιλμάρνοκ πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2016 και μέχρι το 2019 κατέγραψε 131 συμμετοχές, ένα γκολ και 10 ασίστ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.



Τον Σεπτέμβριο του 2019 πήρε μεταγραφή στη Σέλτικ και γρήγορα καθιερώθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σε πέντε σεζόν με τη φανέλα των Κελτών, αγωνίστηκε σε 216 αγώνες, πέτυχε εννέα γκολ και μοίρασε 33 ασίστ, ενώ πανηγύρισε πέντε πρωταθλήματα Σκωτίας, τρία Κύπελλα και τρία League Cups, όντας σημαντικό κομμάτι της πιο επιτυχημένης περιόδου της ομάδας την τελευταία δεκαετία.



Σε διεθνές επίπεδο, ο Τέιλορ έχει φορέσει 14 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Σκωτίας από το 2019 μέχρι σήμερα. Έχει επίσης εκπροσωπήσει τη χώρα του στις μικρές εθνικές, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων U20 και U21, ενώ ήταν μέλος της αποστολής στο UEFA Euro 2020.Καλώς ήρθες, Γκρεγκ!