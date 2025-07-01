Με τη σφραγίδα της bwin το Spetses Classic Yacht Regatta 2025

Η bwin, πιστή στην υποστήριξη κορυφαίων αθλητικών θεσμών, συμμετείχε για 6η συνεχόμενη χρονιά ως Χορηγός στο Spetses Classic Yacht Regatta, που πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, προσελκύοντας σπάνια σκάφη, διεθνείς συμμετοχές και χιλιάδες επισκέπτες.

Για ακόμη μία χρονιά, οι Σπέτσες μετατράπηκαν σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς της ναυτικής παράδοσης και του αθλητικού πολιτισμού, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία υψηλής αισθητικής και αγωνιστικού πάθους. Το Spetses Classic Yacht Regatta, πλέον θεσμός με διεθνή απήχηση, συγκέντρωσε εντυπωσιακά κλασικά και παραδοσιακά σκάφη, από ιστορικές λέμβους και οικογενειακά dinghies, μέχρι εντυπωσιακά yachts που καθήλωσαν κοινό και συμμετέχοντες.

Η φετινή διοργάνωση μαγνήτισε το ενδιαφέρον του κοινού και των social media, με το νησί να σφύζει από ζωή και το κοινό να παρακολουθεί με ενθουσιασμό τις διαδρομές των σκαφών. Η μοναδική εικόνα των κλασικών ιστιοπλοϊκών αποτυπώθηκε μέσα από χιλιάδες φωτογραφίες και video που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα stories και οι κοινοποιήσεις από επισκέπτες, πληρώματα και influencers συνέβαλαν στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του θεσμού.

Το αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης κορυφώθηκε με την εντυπωσιακή τελετή απονομών στην Πλατεία Ποσειδωνίου, παρουσία πλήθους θεατών. Το βραβείο Moët & Chandon Gold Sponsor Award απονεμήθηκε στο ιστορικό σκάφος ΑΕΛΛΩ, με κυβερνήτη τον Φίλιππο Στράτο. Το σκάφος ναυπηγήθηκε το 1921 από τον εμβληματικό Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, Αντώνη Μπενάκη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα κομψά και μοναδικά σκαριά του GLARAMARA, με κυβερνήτη τον Στρατή Ανδρεάδη, και του FLAMINGO, με κυβερνήτη τον Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, Γιώργο Προκοπίου. Και τα δύο σκάφη απέσπασαν διακρίσεις, με το FLAMINGO να βραβεύεται και στην κατηγορία Overall, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα συμμετεχόντων και κοινού.

Η bwin έδωσε και φέτος το δυναμικό της «παρών», όχι μόνο ενισχύοντας έμπρακτα τη διοργάνωση, αλλά και αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από το εντυπωσιακό αίθριο που δημιούργησε στην Πλατεία Ποσειδωνίου, τον εμβληματικό χώρο όπου φιλοξενήθηκαν οι απονομές και οι κοινωνικές εκδηλώσεις της Regatta. Το ιδιαίτερο αυτό σκηνικό αποτέλεσε επίκεντρο ενδιαφέροντος και σημείο συνάντησης για πλήθος επισκεπτών, αθλητών και φίλων του θεσμού.

Η χορηγική συμμετοχή της bwin στο Spetses Classic Yacht Regatta είναι μέρος της στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο την ανάδειξη θεσμών που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», ενισχύουν την τουριστική ταυτότητα της χώρας, στηρίζουν τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύουν πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας διεθνώς. Μέσω τέτοιων δράσεων, η bwin επιδιώκει να προσφέρει προστιθέμενη αξία όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Σε δήλωσή της, η Ιωάννα Μπερίου, Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, σημείωσε: «Για εμάς στην bwin είναι μεγάλη τιμή να είμαστε μέρος ενός τόσο ξεχωριστού θεσμού. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές για την επιτυχία του Spetses Classic Yacht Regatta, μιας διοργάνωσης που έχει κερδίσει την καρδιά όλων μας. Πρόκειται για έναν αγώνα - σύμβολο της ελληνικής ναυτικής παράδοσης, ο οποίος δεν είναι μόνο ο σημαντικότερος στο είδος του, αλλά και από τους πιο αγαπητούς σε διεθνές επίπεδο. Η bwin δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μια τέτοια γιορτή του αθλητισμού, που αναδεικνύει την ομορφιά της Ελλάδας και ενισχύει την προβολή της στο εξωτερικό».

