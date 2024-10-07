Ο Παναθηναϊκός δικαιούται να θεωρείται αδικημένος για το 0-0 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό βάσει της απόδοσής του ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και λόγω του πέναλτι που δεν του δόθηκε, όπως τόνισε ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, όπου όμως είχε πρόβλημα στην τελική απόφαση. Είναι δικαιολογημένη η διαμαρτυρία του Παναθηναϊκού για πέναλτι στο τέλος του ημιχρόνου. Ο Ρέτσος σαν να μπλοκάρει την μπάλα, για μένα είναι πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοση του Παναθηναϊκού έπεσε, γιατί τον επηρέασε η απώλεια του Ιωαννίδη, ενώ ανέβασε και ο Ολυμπιακός τη δική του απόδοση. Συνολικά ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, αλλά αυτό το 0-0 δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Έβγαλε μεν όλα τα ντέρμπι, αλλά δεν κέρδισε κανένα και δεν έβαλε γκολ σε κανένα. Θα πρέπει τώρα να κάνει ένα σερί νικών για να καλύψει το χαμένο έδαφος», σημείωσε.

Όσο για το αν υπάρχει θέμα απομάκρυνσης του Αλόνσο είπε:

«Δεν προκύπτει κάποιο θέμα Αλόνσο αυτή τη στιγμή. Στηρίζεται, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει από εδώ και πέρα άμεσα αποτελέσματα. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει μια μικρή βελτίωση από ματς σε ματς, αλλά χρειάζεται να ανέβει κι άλλο η ομάδα».

